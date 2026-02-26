"عليه أن يتوقف" - إدينسون كافاني يُطالب بوحشية بالتقاعد بعد أن تعرض نجم مانشستر يونايتد السابق للصياح في الأرجنتين

لم تقتصر الانتقادات الصريحة على مدرجات الملاعب. فقد حث أوسكار روجيري، أيقونة كرة القدم الأرجنتينية الذي فاز بكأس العالم 1986 وحقق نجاحًا كبيرًا مع بوكا، كافاني على حماية إرثه بالابتعاد الآن. أعرب روجيري عن استيائه من رؤية لاعب بمكانة كافاني يعامل بازدراء من قبل الجمهور. وفي حديثه إلى صحيفة ماركا، كان المدافع السابق حازماً في تقييمه للوضع الحالي للمهاجم وقدراته البدنية مع اقترابه من سن الأربعين.

وقال روجيري بصراحة: "عليه أن يتوقف عن اللعب. من المؤسف أن يُهان هذا النجم بهذه الطريقة [بالصياح] مع مسيرته الهائلة. لا أعرفه، لقد التقينا مرتين أو ثلاث مرات، لكنني أتألم لرؤيته. من الصعب اللعب في الأرجنتين هذه الأيام في سن الأربعين. بالنسبة لي، فهو لا يتخذ قرار [الاعتزال] لأنه يريد الاستمرار في محاولة تغيير الوضع والمغادرة".