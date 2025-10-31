قدم فويتشيك شتشيسني، حارس مرمى برشلونة، نصيحة للاعبي فريقه وريال مدريد، للتجاوز من الشجار العنيف الذي حدث في مواجهة الطرفين بمباراة الكلاسيكو، الأخيرة في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف.
"عليهم بتمارين التأمل".. نصيحة شتشيسني لنجوم ريال مدريد وبرشلونة للتعافي من شجار الكلاسيكو!
شجار في الكلاسيكو
هزم ريال مدريد برشلونة 2-1 في سانتياجو برنابيو يوم الأحد الماضي، لينهي سلسلة هزائمه الأربع المتتالية أمام بطل الدوري الإسباني، بفضل هدفي كيليان مبابي وجود بيلينجهام في الشوط الأول.
ومع ذلك، اشتعلت الأجواء بين الفريقين المتنافسين، حيث دخل تيبو كورتوا وداني كارباخال وفينيسيوس جونيور في تبادل حاد للكلمات مع لامين يامال. كان لاعبو ريال مدريد متحمسين قبل المباراة المرتقبة بعد أن ألمح يامال، خلال بث مباشر، إلى أن الفريق الأبيض "يسرق ويشتكي ويفعل أشياء" للفوز بوسائل مشكوك فيها.
بعد صافرة النهاية، قال قائد ريال مدريد، ليامال: "أنت تتحدث كثيرًا. تحدث الآن". ورد يامال، حسب ما ورد، بقوله: "أراك في النفق".
- Getty Images Sport
نصيحة شتشيسني
في حديثه مع إحدى قنوات "اليوتيوب" البولندية، قال شتشيسني: "تعلمت في بداية مسيرتي أن العواطف لا تساعدني، لذا أحاول أن أفصل نفسي عنها. على سبيل المثال، بعد مباراة الكلاسيكو، كان الجميع يتجادلون ويتشاجرون، وأنا فكرت فقط في أننا خسرنا المباراة، لكن علينا المضي قدمًا أنصح الجميع بممارسة التأمل والعمل على تنفسهم. أنا أقوم بتمارين التنفس قبل المباراة وفي الشوط الأول. ينظر إليّ الناس بغرابة لأنني أفعل ذلك في وسط غرفة تغيير الملابس. أوصي بالعمل على تنفسك في الظروف القاسية — في البرد والحرارة على حد سواء".
سر تألق شتشيسني في ركلات الجزاء
كان برشلونة مدينًا بالشكر لحارس المرمى الثالث شتشيسني الذي حرم ريال مدريد من تحقيق فوز ساحق على برشلونة في ملعب البرنابيو مطلع الأسبوع الماضي. فقد أنقذ تسع كرات، وهو أكبر عدد من الكرات التي أنقذها حارس مرمى في مباراة الكلاسيكو منذ أبريل 2017، بما في ذلك ركلة جزاء من مبابي في الشوط الثاني. هذه هي المرة الأولى منذ موسم 2015-16 التي ينجح فيها حارس مرمى في صد ركلة جزاء في مباراة الكلاسيكو.
وبذلك، يكون قد تصدى لركلات جزاء بعض من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار. عندما سُئل عن كيفية استعداده لركلات الجزاء، قال الحارس البولندي: "أدرس كثيرًا لاعبي ركلات الجزاء قبل المباريات. عادةً ما أشاهد آخر 20 ركلة جزاء سددها اللاعبان أو الثلاثة المسؤولون عن تسديدها وأحاول اكتشاف نمط تسديداتهم. أحيانًا، يمنحني اندفاعهم أيضًا بعض المعلومات. هناك لاعبون يسددون بشكل مختلف في اللحظات المهمة من المباراة أو إذا كان الفريق يفوز أو يخسر. أحاول جمع كل هذه المعلومات ثم أتبع حدسي".
وتابع: "أما بالنسبة لمبابي، فقد سجل آخر ركلة جزاء ضدي (في الفوز 4-3 على أرضنا الموسم الماضي). كنت واثقاً من نفسي وعرفت أنه سيختار نفس الجانب. ثم عليك أن تأمل أن يحدث ذلك، ولحسن الحظ حدث ذلك".
- Getty/GOAL
شتشيسني ينقذ برشلونة
يجب أن نتذكر أن شتشيسني كان لاعباً محترفاً متقاعداً سعيداً منذ حوالي عام، يستمتع بحياته مع عائلته. ومع ذلك، أجبرت إصابة الحارس الأول مارك-أندريه تير شتيجن في الرباط الصليبي الأمامي النادي على البحث عن خيارات طارئة، فاتجهوا نحو حارس مرمى أرسنال ويوفنتوس السابق. أثبت نفسه كحارس مرمى أول تحت قيادة فليك في النصف الثاني من الموسم بعد عودته من الاعتزال، مما يثبت أنه لا يزال لديه ما يكفي من القوة ليقدم أداءً على أعلى مستوى.
وافق على تجديد عقده لموسم آخر خلال الصيف، معربًا عن سعادته بكونه الحارس الثالث بعد الحارس الجديد جوان جارسيا وتير شتيجن. في الواقع، أكد أنه يريد قضاء الموسم في تدريب جارسيا، معتقدًا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لديه القدرة على أن يصبح أفضل حارس مرمى في العالم.
أدت إصابات الحارسين اللذين يتقدمان عليه في الترتيب إلى استدعائه للعب. لعب ست مباريات متتالية ولم يبدو أنه في غير محله. ومع ذلك، يأمل كل من شتشيسني والنادي ألا يتعرض جارسيا لمزيد من الانتكاسات بعد تعافيه. خضع حارس مرمى إسبانيول السابق لعملية جراحية في الركبة في أواخر سبتمبر، ولكن هناك تفاؤل داخل النادي بأنه قد يعود إلى التشكيلة قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.
على أي حال، لن يتم التعجيل بعودة جارسيا، مما يعني أننا يمكن أن نتوقع أن يحتفظ شتشيسني بمكانه في التشكيلة في المباريات القليلة المقبلة، إن لم يكن أكثر.