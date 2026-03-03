"علينا وضع قواعد واضحة!" - مدرب برايتون فابيان هورزيلر ينتقد تكتيكات أرسنال في إضاعة الوقت

بينما يدعو المدرب الألماني السلطات إلى التدخل وتشديد اللوائح، فإنه يتحلى بالواقعية الكافية ليدرك أن لاعبيه يجب أن يتعاملوا مع واقع كرة القدم الحديثة في الدوري الممتاز في الوقت الحالي. لا يمكن أن يقع برايتون ضحية للتكتيكات التي ينتقدها مدربه. وقد أقر بأهمية هذه اللحظات، قائلاً: "لن نغير هذه القواعد على الفور، لذا نحن ندرك مدى أهمية الكرات الثابتة. أذكر دائمًا أنها يمكن أن تغير مجرى المباراة، لذا علينا استخدامها أيضًا، وأن نكون فعالين جدًا في تسجيل الأهداف، وأكثر فعالية في صنع الفرص من الركلات الركنية والركلات الحرة، وأن نحاول دائمًا الدفاع عنها جيدًا".

سيتابع المشجعون والمراقبون عن كثب تحكيم ركلات أرسنال الثابتة خلال مباراة الأربعاء في ملعب أميكس. مع اشتداد المنافسة على اللقب وإعلان هورزيلر عن مشاعره، من المتوقع أن تكون هذه المعركة الذهنية بين أصغر مدرب في الدوري والمدرب المخضرم أرتاتا درسًا تكتيكيًا رائعًا. يبقى أن نرى ما إذا كانت الدوري الإنجليزي الممتاز سيستجيب لدعوته إلى "قواعد واضحة"، لكن مدرب برايتون أكد أن كل ثانية تقضيها الكرة في ركنية ستحسبها الجماهير المحلية.