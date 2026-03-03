AFP
"علينا وضع قواعد واضحة!" - مدرب برايتون فابيان هورزيلر ينتقد تكتيكات أرسنال في إضاعة الوقت
محاربة السحر الأسود
أصبح أرسنال متخصصًا في الكرات الثابتة، وهي سمة ظهرت مرة أخرى خلال فوزه الأخير على تشيلسي. سجل ويليام ساليبا وجوريان تيمبر هدفين، بمساعدة ديكلان رايس وبوكايو ساكا، ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة، لكن أسلوبه البدني أثار الدهشة. يعتقد هورزيلر أن عدم اتساق طريقة تعامل الحكام مع هذه المواقف يمثل مشكلة متنامية. وقال قبل مباراة برايتون على أرضه ضد آرسنال: "بعض حالات الحجب أو الطريقة التي تحجب بها الفرق، لا توجد قاعدة واضحة. أحيانًا يطلق الحكم صافرته ويعلن عن خطأ، وأحيانًا لا يطلق صافرته. أعتقد أن هذا هو سبب وجود هذا الموضوع في الوقت الحالي، لكن بالنسبة لي، الموضوع الرئيسي هو وضع قاعدة واضحة لمقدار الوقت الذي يمكن إضاعته في الركلات الركنية والرميات التماس والركلات الحرة".
المطالبة بوقت لعب طبيعي
يشعر مدرب برايتون بإحباط شديد بسبب التوقفات التي تحدث في المباراة عندما يتقدم أحد الفريقين، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في مدة اللعب الفعلية. أوضح هورزيلر أنه يعتقد أن هذه التأخيرات التكتيكية تقلل من متعة المشجعين. وقال: "لا أحد يدرك ذلك، ولكن عندما يحصل أرسنال على ركلة ركنية وهو متقدم في النتيجة، فإنه أحيانًا يستغرق أكثر من دقيقة لركل الكرة. لذلك، علينا وضع قواعد واضحة، لأننا في النهاية نحصل على وقت لعب طبيعي مدته 50 دقيقة بدلاً من 65 دقيقة في بعض الأحيان".
اختلاف كبير في التحليل
تدعم البيانات إحباط هورزيلر، حيث أشار مدرب فريق سيغالز إلى أن التباينات في وقت اللعب الفعلي في الدوري مذهلة. ويقول إن المشجعين يستحقون منتجًا متسقًا بغض النظر عن الفرق المتنافسة أو الطريقة التي تختار بها الفرق إدارة تقدمها. "تتغير المباراة كثيرًا إذا لم يكن هناك وقت لعب طبيعي لجميع المباريات. نحن نحلل ذلك ونجد أن الفرق كبير للغاية"، تابع هورزيلر. "أنا أرى أن كل مشجع يدفع الكثير من المال لمشاهدة مبارياتنا يجب أن يشاهد نفس وقت اللعب الطبيعي. إنهم يريدون مشاهدة حدث كروي، ولا يريدون مشاهدة 50 دقيقة من المباراة و40 دقيقة لا يتم فيها اللعب".
التكيف مع المناخ الحالي
بينما يدعو المدرب الألماني السلطات إلى التدخل وتشديد اللوائح، فإنه يتحلى بالواقعية الكافية ليدرك أن لاعبيه يجب أن يتعاملوا مع واقع كرة القدم الحديثة في الدوري الممتاز في الوقت الحالي. لا يمكن أن يقع برايتون ضحية للتكتيكات التي ينتقدها مدربه. وقد أقر بأهمية هذه اللحظات، قائلاً: "لن نغير هذه القواعد على الفور، لذا نحن ندرك مدى أهمية الكرات الثابتة. أذكر دائمًا أنها يمكن أن تغير مجرى المباراة، لذا علينا استخدامها أيضًا، وأن نكون فعالين جدًا في تسجيل الأهداف، وأكثر فعالية في صنع الفرص من الركلات الركنية والركلات الحرة، وأن نحاول دائمًا الدفاع عنها جيدًا".
سيتابع المشجعون والمراقبون عن كثب تحكيم ركلات أرسنال الثابتة خلال مباراة الأربعاء في ملعب أميكس. مع اشتداد المنافسة على اللقب وإعلان هورزيلر عن مشاعره، من المتوقع أن تكون هذه المعركة الذهنية بين أصغر مدرب في الدوري والمدرب المخضرم أرتاتا درسًا تكتيكيًا رائعًا. يبقى أن نرى ما إذا كانت الدوري الإنجليزي الممتاز سيستجيب لدعوته إلى "قواعد واضحة"، لكن مدرب برايتون أكد أن كل ثانية تقضيها الكرة في ركنية ستحسبها الجماهير المحلية.
