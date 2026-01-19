Jude Bellingham Vinicius Junior Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty
"علينا حمايتهم بشكل أفضل" مبابي يدافع عن لاعبي ريال مدريد بعد هجوم الجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو

جماهير ريال مدريد هاجمت نجومها على ملعب سانتياجو برنابيو...

سعى كيليان مبابي، إلى الدفاع عن زميليه في ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، بعد تعرضهما لصحيات استهجانية قاسية، من الجماهير في لقاء الميرينجي الأخير أمام ليفانتي.

وهاجمت الجماهير المتواجدة في ملعب سانتياجو برنابيو، لاعبي فريقهم خلال المباراة، حيث يعتبر البعض أنهم ساهموا في رحيل تشابي ألونسو، عن منصبه كمدرب لريال مدريد.

  • توتر العلاقة بين ألونسو واللاعبين

    استمر تشابي ألونسو، في منصبه كمدرب لريال مدريد لمدة سبعة أشهر فقط، بعد أن عاد إلى بيئته المألوفة خلال صيف عام 2025. وقد اشتبك مع العديد من الشخصيات البارزة في فريق مليء بالنجوم.

    فينيسيوس وبيلينجهام وفالفيردي من بين أولئك الذين أوضحت التقارير أنهم اصطدموا مع مدرب لم يكن دائمًا يستجيب لمطالبهم. ونتيجة لذلك، سخرت الجماهير منهم وهاجمتهم خلال الفوز 2-0 على ليفانتي.

    لم يتعرض مبابي للإهانات من المدرجات، حيث واصل عودته من الإصابة، لكنه يتفهم سبب إحباط الجماهير. ومع ذلك، فهو يرى أنه يجب معاملة الجميع بنفس الطريقة إذا كان هناك أي مظالم يجب تسويتها.

    مبابي يتدخل

    وقال مبابي للصحفيين قبل مباراة دوري أبطال أوروبا التي ستجمعه بفريقه السابق موناكو يوم الثلاثاء - والتي ستقام أيضًا في أجواء معادية في ملعب برنابيو: "صافرات الاستهجان أعتقد أنني أفهمها. أفهم ذلك. قبل أن أصبح لاعب كرة قدم، كنت شابًا، وعندما كنت غير سعيد، كنت أتحدث بشكل سيئ عن اللاعبين، وإذا كنت في الملعب، كنت أصفر. أفهم ذلك لأننا لا نقوم بالأمور بشكل صحيح".

    وتابع: "ما لم يعجبني هو أنه إذا كانوا سيصفرون، فيجب أن يكون ذلك على الفريق بأكمله. لا يجب أن يتم استهداف لاعب واحد. نحن نؤدي بشكل سيئ كفريق، ولدينا الشخصية اللازمة لتغيير هذا على أرض الملعب. لا أرى أن مشجعي ريال مدريد ضدنا. إنهم غاضبون، وأنا متأكد من أنهم سيعودون لدعمنا".

  • فينيسيوس ليس وحده في ريال مدريد

    وتابع مبابي حديثه عن الجناح البرازيلي فينيسيوس الذي تعرض للانتقاد في آخر ثلاث مباريات لريال مدريد على أرضه: "بالطبع، هذا ليس خطأ فينيسيوس. إنه خطأ الفريق بأكمله. هذا كل ما أريد قوله للجماهير. دعهم يصفقون للفريق بأكمله. علينا أن نتقبل ذلك، فهذه مهمتنا. نحن نعلم ذلك. لكن لا يمكننا أن نستهدف بعض اللاعبين ونقول إنهم المذنبون. إنها غلطة الجميع. في ريال مدريد، هناك لحظات مثل هذه، وعلينا أن نغير ذلك".

    وتابع: "أنا لست فينيسيوس. إذا أردتم، سأجده. لست مضطرًا لإعطاء النصائح. لست في وضع يسمح لي بإعطاء النصائح. مسؤوليتي الوحيدة هي الاعتناء به وحمايته... عندما يكون سعيدًا، يكون الأمر مختلفًا".

    وأضاف الفرنسي عن انفعال فينيسيوس وسط سخرية الجماهير: "فيني، مثلك، مثلها، مثل الجميع. إنه إنسان. إنه لاعب رائع. إنه شخص رائع، أنا محظوظ لمعرفته وأنا أحبه كثيرًا. علينا حمايته بشكل أفضل. حتى لا يكون وحده في مواجهة الجميع. إنه ليس وحده في ريال مدريد. نحن جميعًا معه. إذا كان في أفضل حالاته، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

    بيلينجهام يفتقد دعم الجماهير

    وقال مبابي عن لاعب خط وسط منتخب إنجلترا بيلينجهام، الذي أصبح هو الآخر هدفًا لغضب الجماهير بعد أن كان يُشاد به في السابق باعتباره بطلًا خارقًا: "لا أحد يشك في جودة بيلينجهام. لديه إمكانات هائلة. عندما يكون في كامل لياقته، يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".

    وتابع: "الوضع صعب على الجميع. يمكننا أن نتقبل أن المشجعين غير سعداء. لكن يجب أن يصفقوا للجميع، فالمشكلة ليست في جود أو لاعب معين. مهمتنا هي تغيير الوضع. فزنا في الدوري والآن علينا أن نواصل في دوري أبطال أوروبا. إذا رأى المشجعون أننا نبذل جهدنا ونلعب جيدًا، فسوف يعودون إلى صفوفنا".

    ويستعد ريال مدريد لمواجهة موناكو وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا. لم يتبق له سوى مباراتين لضمان إنهاء الدوري في المراكز الثمانية الأولى والتأهل تلقائيًا إلى دور الـ16.

