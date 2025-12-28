أحيا شانسل مبيما قائد منتخب الكونغو الديمقراطية الجدل الذي جمعه مع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار، وذلك بتوجيه رسالة مشفرة غامضة للمدرب. فما الذي قاله؟
"عليك أولًا بالعمل ثم الاعتماد على القدر" .. قائد الكونغو يُحيي الجدل مع الركراكي برسالة مشفرة!
جدل النسخة الماضية
جمع دور المجموعات في النسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا منتخبي المغرب والكونغو الديمقراطية في مجموعة واحدة، وقد انتهى اللقاء بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
وشهدت نهاية اللقاء مشاحنات بين الطرفين بدأت باحتكاك بين الركراكي ومبيما، ليخرج بعدها قائد الكونغو ويتهم المدرب بالإساءة له لكن دون أن يُفصح بوضوح عما قاله المغربي، وهنا رد الركراكي بنفي تلك التهم تمامًا والتأكيد على أنه لم يُوجه أي كلمة خارجة للاعب سواء كانت عنصرية أو غيرها.
اللاعب صاحب الـ31 عامًا قال عقب اللقاء "أحترم المدرب وهو رجل عظيم حقًا، لقد أظهر التلفاز مشهد محدد لن أتحدث عنه، لست هذ الشخص، أفضل التزام الصمت، هذا هو أنا والجميع يعرفني، لقد وجه كلمة لي ما كان يجب أن تخرج منه. أحترم الجميع ولست بحاجة لانتقاد أي شخص، ولكن عدالة الله موجودة".
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حقق في الحادثة وقد عاقب الركراكي بالإيقاف لـ4 مباريات نصفها مع وقف التنفيذ لكن المدرب والاتحاد المغربي لكرة القدم ربحا الاستئناف بعدها وألغيت العقوبة بعدما مُنح الركراكي صك البراءة.
سؤال غريب وإجابة مشفرة!
أحد الصحفيين قرر إحياء هذا الجدل بين الرجلين رغم غلق الملف تمامًا، وذلك بتوجيه سؤال غريب لمدافع الكونغو يسأله إن كان القدر قد منحه حقه في النهاية، بالنظر إلى أن المدرب المغربي يُعاني كثيرًا منذ تلك الحادثة.
وإن كان السؤال غريبًا في صيغته وتوقيته، فالإجابة لم تقل غرابة، إذ أجاب مبيما "لا، ليست مسألة قدر، بل مسألة عمل. عندما تعمل بجد، بعد توفيق الله، سيأتي النجاح. يجب أولًا أن تعمل".
الإجابة تحمل، كما يبدو، رسالة مشفرة إلى المدرب المغربي بأن عليه العمل أكثر ليعود لحصد النجاح كما اعتاد مع أسود الأطلس!
هجوم شرس
الصحفي صاحب السؤال تعرض لهجوم شرس من المتابعين على منصة إكس، حيث اتهمه البعض بأنه أراد إثارة الفتنة والجدل من جديد بين الرجلين، فيما وصف آخر السؤال بأنه الأغبى في العالم!
واختلفت ردود الفعل حول إجابة مبيما على السؤال، حيث رأى البعض أنه لم يفهم السؤال أبدًا ولذا أجاب بإجابة خارج الموضوع، فيما رأى آخر أنها إجابة غامضة وغير واضحة أبدًا.
المغرب والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2025
افتتح منتخب المغرب، منظم المسابقة، كأس أمم إفريقيا بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات.
أسود الأطلس وقعوا في فخ التعادل 1-1 مع مالي في الجولة الثانية، وتنتظرهم مواجهة قوية وحاسمة مع زامبيا لضمان التأهل لدور الـ16.
منتخب الكونغو سار على نفس الخطوات بالفوز على بنين بهدف نظيف في الجولة الأولى، ومن ثم التعادل مع السنغال بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الثانية، وسيُواجه بوتسوانا في الجولة الثالثة لكن فرصه قوية جدًا في الفوز والتأهل للمرحلة القادمة.
بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.. وتفاصيل المجموعات
المملكة المغربية تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ وذلك في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وبمشاركة 24 منتخبًا مختلفًا.
وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، على 6 مجموعات مختلفة؛ بحيث تضم كل منها 4 فرق، يصعد منهم "المتصدر والوصيف" إلى ثمن النهائي.
وتنضم أفضل 4 منتخبات صاحبة "المركز الثالث" في المجموعات الست، إلى الـ12 فريقًا سالفي الذكر؛ وذلك في دور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية، المقامة في المملكة المغربية.
وفيما يلي.. تفاصيل مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025:
* المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا وجزر القمر.
* المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.
* المجموعة الثالثة: تونس، نيجيريا، أوغندا وتنزانيا.
* المجموعة الرابعة: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين وبوتسوانا.
* المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، السودان وغينيا الاستوائية.
* المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون وموزمبيق.