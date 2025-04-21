"عليكم احترام أنشيلوتي" .. رسالة حادة من فابيو كابيلو للمسؤولين في ريال مدريد

المدرب المخضرم يدعم زميله ومواطنه

ما يمر به كارلو أنشيلوتي هو، بلا شك، اللحظة الأكثر حساسية في مغامرته الثانية مع ريال مدريد.

فالفريق الملكي يحتل المركز الثاني في الدوري خلف برشلونة (الذي سيواجهه في غضون أيام قليلة للمنافسة على كأس الملك) والأهم من ذلك تم إقصاؤه مبكرًا من دوري أبطال أوروبا.

الهزيمتان أمام أرسنال أعطتا زخماً للشائعات التي تشير إلى أن أنشيلوتي قد وصل إلى نهاية مسيرته الرائعة على مقاعد البدلاء في مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد أوضح فابيو كابيلو، متحدثاً إلى "Futblol es Futbol"، ما هي المشكلة الرئيسية لريال مدريد ودعا النادي لإظهار الاحترام تجاه مدربه.