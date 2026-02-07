Goal.com
علي رفعت

علاقات مقطوعة وهجوم علني منذ شهور.. لماذا تأخر برشلونة في انقلابه على ريال مدريد؟!

قرار حاسم من برشلونة.. لكن لماذا تأخر؟!

في تمام الساعة الواحدة وثماني دقائق من ظهر يوم السبت، السابع من فبراير 2026، أصدر نادي برشلونة بياناً لم يتجاوز بضعة أسطر، لكنه كان كفيلاً بإعلان وفاة أقوى تحالف رياضي سياسي في تاريخ الكرة الإسبانية بشكل رسمي بعد شهور من التكهنات. 

بانسحابه رسمياً من مشروع السوبرليج، لم يكسر برشلونة قيده مع الشركة المنظمة فحسب، بل وجه طعنة نجلاء لشريكه اللدود، فلورنتينو بيريز، الذي بات الآن الوحيد في معركة خسر معظم جنودها.

لكن السؤال الذي يطرحه الجميع بحدة: إذا كانت العلاقات قد وصلت لطريق مسدود منذ شهور وإذا كان الهجوم المتبادل بين لابورتا وبيريز قد أصبح مادة دسمة للإعلام منذ شهور، فلماذا انتظر برشلونة حتى الآن ليقلب الطاولة؟

    القيد الذهبي: لماذا لم يرحلوا مبكراً؟

    السبب الأول والبديهي هو العقود القانونية، لم يكن مشروع السوبرليج مجرد فكرة عابرة، بل كان شركة مساهمة محصنة ببنود جزائية وصفتها تقارير سابقة بـ "الفلكية".

    كان برشلونة يخشى أن يؤدي الانسحاب الأحادي إلى غرامة قد تصل إلى مبالغ لا يستطيع تحملها في ظروف اقتصادية صعبة بالفعل، هذا أمر لا يحتمل التفكير حتى.

    التأخير لم يكن تردداً سياسياً، بل كان مناورة قانونية، فالتقارير تشير إلى أن لابورتا حمى برشلونة بشرط يسمح لهم بالخروج دون شروط جزائية، لكن هذا ليس منطقيًا تمامًا، وربما انتظر المستشارين القانونيين لجوان لابورتا ثغرة في هيكلية المشروع أو انتهاء مدة حماية معينة في العقود تتيح للنادي الخروج دون تحمل أعباء تعجيزية.

    اليوم فقط، يبدو أن برشلونة وجد هذه الثغرة، أو ربما توصل لتسوية سرية تضمن له خروجاً آمناً.

  • قضية "نيجريرا" والقشة التي قصمت ظهر البعير

    على مدار عقود، كان هناك ميثاق شرف غير مكتوب بين قطبي إسبانيا: "لا تتدخل في أزماتي القانونية ولا أتدخل في أزماتك".

    لكن ريال مدريد كسر هذا الميثاق بدخوله كطرف شاكٍ في قضية نيجريرا، كانت هذه اللحظة هي الطلاق العاطفي الحقيقي.

    منذ تلك اللحظة، تحولت اجتماعات السوبرليج إلى بروتوكولات باردة، فلابورتا شعر بالخيانة، وبدأ يدرك أن الاستمرار في مشروع يقوده بيريز يعني البقاء تحت ظله في وقت يهاجمه فيه الأخير في المحاكم. 

    التأخر في الانقلاب الرسمي كان لانتظار اللحظة الرياضية المناسبة، فبرشلونة اليوم، وهو يتصدر المشهد الكروي مع هانزي فليك، يمتلك اليد العليا أخلاقياً وجماهيرياً للانسحاب وهو في وضع القوة، لا وضع المنكسر.

    صفقة السلام مع اليويفا

    لا يمكن فصل هذا الانسحاب عن الغرف المغلقة في نيون السويسرية، فألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، لم يتوقف عن إرسال إشارات الغزل لبرشلونة.

    كان المقابل واضحاً: "اتركوا السوبرليج، وسنحل أزماتكم مع اللعب المالي النظيف ونطوي صفحة التهديدات بالعقوبات".

    برشلونة اختار الواقعية، فالحصول على عوائد دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، وضمان استقرار العلاقة مع اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية كان أكثر إغراءً من مطاردة سراب السوبرليج الذي لم يجد ممولين حقيقيين بعد انسحاب البنوك الكبرى.

  • عزل الملك في مدريد

    التوقيت الحالي يخدم برشلونة في الضغط على ريال مدريد، من خلال الانسحاب الآن، يترك برشلونة غريمه التقليدي في مواجهة مباشرة ومنفردة مع المؤسسات الرياضية الدولية.

    لابورتا أراد إرسال رسالة مفادها: "نحن لسنا تابعين لأجندة بيريز"، هذا الانقلاب المتأخر هو محاولة لاستعادة الهوية السياسية لبرشلونة كفريق يمثل الجماهير، وليس شركة تبحث عن الاحتكار.

    بيت القصيد

    انسحاب برشلونة اليوم هو إعلان لنهاية حقبة الثورة الفاشلة لبيريز ومن فكروا معه فيها، تأخر الانقلاب لأن المصالح المالية والقانونية كانت تتطلب الصبر، لكن بمجرد أن انقشعت غمامة الظروف، اختار برشلونة القفز من السفينة قبل أن تغرق تماماً، تاركاً ريال مدريد يواجه أمواج اليويفا العاتية وحيداً.

