أحمد مجدي

عكس المنتشر.. صحفي إسباني يكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور!

آخر تطورات تجديد عقد النجم البرازيلي في قلعة النادي الملكي

يتواصل الجدل داخل الأوساط الكروية الإسبانية حول مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل تعثر مفاوضات تمديد عقده حتى الآن، رغم كونه أحد أبرز ركائز الفريق في السنوات الأخيرة. وبينما تثار تكهنات حول احتمالية رحيله، خرج الصحفي الإسباني روبرتو جوميز بتصريحات قوية، أكد فيها أن إدارة النادي لا تفكر مطلقًا في التفريط باللاعب، وأن الإعلان عن تجديد عقده بات قريبًا.

فينيسيوس، المرتبط حاليًا بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2027، أصبح محور نقاش واسع، حتى خلال فترة أعياد الميلاد، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بمصيره داخل وخارج أروقة النادي الملكي. ورغم أن العقد لا يزال يتبقى عليه أكثر من عام، فإن توقف المفاوضات مؤخرًا أثار قلق الإدارة المدريدية، التي تخشى سيناريو دخول اللاعب في آخر موسم ونصف من عقده دون اتفاق، ما قد يضع النادي أمام خيار البيع في الصيف المقبل لتجنب خسارته مجانًا مستقبلًا.

  • ما موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور؟

    داخل ريال مدريد، يسود إدراك واضح لحساسية الموقف. ففينيسيوس لم يعد مجرد لاعب شاب واعد، بل أصبح أحد القادة الفنيين للفريق، وصاحب تأثير مباشر في النتائج، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها، فضلًا عن حضوره الذهني والنفسي داخل الملعب. ولذلك، فإن فكرة بيعه لا تُعد خيارًا مفضلًا، بل مجرد سيناريو احترازي في حال فشل المفاوضات بشكل كامل.

    ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن فقدان لاعب بقيمة فينيسيوس دون مقابل مالي سيكون ضربة قاسية، ليس فقط فنيًا، بل أيضًا اقتصاديًا وتسويقيًا، خاصة في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها اللاعب على مستوى العالم.

    "فينيسيوس لا يُمس"

    في خضم هذه الأجواء، خرج الصحفي روبرتو جوميز بتصريحات حاسمة عبر إذاعة راديو ماركا، وضع فيها حدًا لكثير من التكهنات، وقال بوضوح: "فلورنتينو بيريز لا يريد رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد تحت أي ظرف من الظروف. تجديد عقده سيتم الإعلان عنه قريبًا".

    وأشار جوميز إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يعتبر فينيسيوس حجر زاوية في مشروع ريال مدريد الحالي والمستقبلي، وأنه لا يرى في سوق الانتقالات لاعبًا قادرًا على تعويض قيمته أو تقديم نفس التأثير.

    ولتبرير موقفه، طرح روبرتو جوميز سؤالًا مباشرًا: "أي لاعب أفضل من فينيسيوس في السوق حاليًا بالنسبة لريال مدريد؟"

    ثم أضاف: "تأثير فينيسيوس على الفريق جيد جدًا، ممتاز، بل ويمكن وصفه بالمذهل. ما يقدمه داخل الملعب يستحق علامة 10 من 10".

    هذا التقييم الفني يعكس القناعة المتزايدة داخل الإعلام المدريدي بأن فينيسيوس بات لاعبًا لا يمكن المساس به، ليس فقط بسبب أرقامه، بل أيضًا بسبب حضوره في المباريات الكبرى، وقدرته على حسم المواجهات الصعبة، وهو ما ظهر جليًا في عدة مناسبات محلية وقارية.

  • مشروع طويل الأمد

    فينيسيوس، الذي التحق بريال مدريد في سن مبكرة، تطور بشكل لافت تحت ضغط الانتقادات والتحديات، وتحول من لاعب موهوب يفتقد اللمسة الأخيرة، إلى نجم عالمي قادر على صناعة الفارق في أكبر المسابقات. هذا التطور جعل الإدارة ترى فيه قائدًا مستقبليًا للفريق، خاصة مع التحولات الجارية في تشكيل ريال مدريد وبناء جيل جديد من النجوم الشباب.

    كما أن الجانب التسويقي لا يقل أهمية، إذ يُعد فينيسيوس واحدًا من أكثر لاعبي ريال مدريد شعبية عالميًا، ويمثل واجهة مهمة للنادي في الأسواق اللاتينية والعالمية، وهو عامل إضافي يدفع الإدارة للتمسك به.

    بين الواقع والتوقعات!

    ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال مسألة تجديد العقد لم تُحسم رسميًا، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التأويلات. إلا أن تصريحات روبرتو جوميز، المعروفة بقربها من أجواء النادي، أعادت قدرًا كبيرًا من التفاؤل لجماهير ريال مدريد، التي ترى في فينيسيوس رمزًا للحاضر وأحد أعمدة المستقبل.

    وفي انتظار الموقف الرسمي، يبقى فينيسيوس جونيور عنوانًا لنقاش لا يهدأ، لكنه في الوقت ذاته مطالب بتقديم مستوياته المعهودة داخل الملعب، حتى تكون رسالته الأوضح هي أن مكانه الطبيعي لا يزال في قلب مشروع ريال مدريد، مهما تعددت الشائعات وتغيرت الظروف.

