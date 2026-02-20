Getty Images Sport
عقد جديد بالفعل؟ برشلونة يخطط للتفاوض مع لاعب الوسط رغم توقيعه على عقد جديد قبل خمسة أشهر
مكافأة الفتى العائد
يعتبر برشلونة هذا اللاعب الشاب حجر الزاوية في مستقبل النادي. بعد فترة من إعادة التأهيل والعلاج الدقيق لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وإصابة في الغضروف الجانبي، أثبت برنال نفسه كعضو كامل العضوية في الفريق الأول. دفع هذا الاندماج السريع النادي إلى إعادة النظر في وضعه المالي الحالي ليعكس أهميته المتزايدة.
وتنبع هذه الحاجة الملحة من تكيف برنال السلس مع كرة القدم النخبة تحت قيادة هانسي فليك. بعد تغلبه على هذه النكسة، أصبح لاعب الوسط الآن لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المباريات. ويقال إن إدارة النادي مقتنعة بأن برنال مقدر له أن "يخلف عهدًا" في كامب نو، مما دفعها إلى الرغبة في مكافأة صموده براتب يضاهي رواتب زملائه المتمرسين.
بينما يعتزم النادي اتخاذ خطوة إلى الأمام من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الخطوة استراتيجية أيضًا. من خلال تحسين شروطه الآن، يهدف برشلونة إلى حماية نواة فريقه الشابة من الاهتمام الخارجي. يضمن هذا النهج الاستباقي أن يشعر أحد أهم أصول النادي بالتقدير أثناء انتقاله إلى دور رئيسي في الموسم 2026-27 القادم.
حماية أصول بقيمة 500 مليون يورو
الوضع التعاقدي الحالي لبرنال فريد من نوعه، حيث وقع على تمديد عقده في سبتمبر من العام الماضي بينما كان لا يزال يعاني من إصابة خطيرة في الأربطة. كان هذا الاتفاق، الذي يستمر حتى عام 2029، بمثابة لفتة رمزية من مجلس الإدارة تعبر عن ثقته به. وتضمن الاتفاق بشكل خاص شرطًا جزائيًا مذهلاً بقيمة 500 مليون يورو (528 مليون دولار) لردع أي أندية أوروبية محتملة عن محاولة التعاقد معه.
ومع ذلك، كانت الأجور في تلك الاتفاقية متواضعة نسبيًا، حيث تم التفاوض عليها في ظل إصابته التي أبعدته عن الملاعب. كان هناك تفاهم متبادل بين معسكر اللاعب والنادي على أن يتم تعديل العقد بمجرد أن يثبت لياقته البدنية وقيمته التكتيكية. مع وصف أدائه الأخير بـ "الهائل"، حان الوقت لتنفيذ هذا الوعد.
برشلونة مستعد الآن لسد فجوة الأجور. ستضمن المفاوضات القادمة أن برنال لم يعد في ما يعتبره النادي "عقدًا عفا عليه الزمن". من خلال مواءمة راتبه مع مسؤوليته على أرض الملعب، يضع البلوغرانا اللمسات الأخيرة على اللغز لإبقاء لاعب خط الوسط سعيدًا ومركزًا على قيادة النادي إلى دورة نجاح جديدة.
تفضيلات فليك التكتيكية الواضحة
علاوة على ذلك، لم يرغب فليك في رحيل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. ولهذا السبب، تمامًا كما فعل قبل عام مع إريك غارسيا، استدعاه إلى مكتبه ذات يوم، غير راغب في تكرار ما حدث مع درو فرنانديز، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية.
كان فليك واضحًا جدًا مع برنال، وحثه على الحفاظ على موقف مريح بشأن مستقبله والثقة في خطة برشلونة له. كان برنال دائمًا يثق ثقة كبيرة في مدرب أثبت نفسه منذ اليوم الأول ومنحه مكانًا في التشكيلة الأساسية في سن 17 عامًا.
التخطيط لمستقبل ذهبي
من المتوقع أن تجري المفاوضات الرسمية وجهاً لوجه في نهاية الموسم الحالي. هذا التوقيت الاستراتيجي يسمح لكل من اللاعب والطاقم الفني بالتركيز الكامل على الملعب، حيث يدخل برشلونة المرحلة الحاسمة من مسيرته في الدوري المحلي والأوروبي.
يأمل برنال، الذي شارك في 19 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، أن يمنحه المدرب الثقة للمشاركة مرة أخرى عندما يواجه البلوغرانا فريق ليفانتي في الدوري الإسباني يوم الأحد.
