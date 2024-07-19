تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Prime day saudi amazon beauty offersAmazon SA
عبد الله أحمد

عروض يوم برايم |على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية | من أمازون السعودية

تسوّق مع جولأمازون
نحن نختار بشكل مستقل جميع المنتجات المعروضة على موقعنا. عندما تقوم بشراء شيء ما من خلال الروابط المقدمة، قد نكسب عمولة

اكتشف افضل الخصومات على مستحضرات الجمال والعناية الشخصية تصل إلى 65%

خصم 30% إضافي على طلبك الأول

عروض الأزياء

استمتع بعروض مذهلة على الملابس تبدأ من 19 ريال فقط، تشمل تشكيلة واسعة من الأزياء للرجال والنساء والأطفال.

وإليك المزيد من المزايا:

  • خصم 30% على أول طلب لك.
  • توصيل مجاني وسريع.
  • سياسة إرجاع واستبدال سهلة.
  • خدمة عملاء مميزة.

عروض تبدأ بـ

19 ريال

بادر بالشراءاقرأ المزيد

من المعروف أن المرأة السعودية تمتاز بجمالها الطبيعي وجاذبيتها الخاصة، ولكن لا مانع من تعزيز هذا الجمال بمستحضرات موثوقة وعالية الجودة مع عروض يوم برايم من أمازون السعودية على منتجات الجمال و العناية بالبشرة.

حيث تعتبر هذه فرصة مثالية للمرأة السعودية لتدليل نفسها والحصول على منتجات العناية بالبشرة والشعر بأسعار تبدأ من 9 ريال مع خصم 65 % .

و على مجموع متنوعة من المنتجات الاخرى عالية الجودة و من ماركات عالمية مثل:

- مستحضرات العناية بالبشرة من NIVEA : التي تساعد في ترطيب وتغذية البشرة، وتجعلها نضرة ومشرقة .

- ماسكات الوجه الطبيعية والمغذية من NIVEA : التي تمنح البشرة النعومة والإشراق.

- منتجات العناية بالشعر: مثل الشامبو والبلسم والمستحضرات التي تساعد في تقوية الشعر وتزيد من لمعانه وحيويته.

- العطور : ستجدين أفضل العطور بأسعار مخفضة على مجموعة واسعة من الروائح التي تناسب جميع الاذواق.

- ادوات العناية : مثل أدوات تصفيف الشعر الحديثة ، فرش تنظيف الوجه ، أجهزة التقشير واللوازم الطبية و أجهزة تبخير الوجه كل هذا بخصم 65 % فى يوم برايم من أمازون السعودية.

تسوقي الآن على أمازون السعودية وتمتعي بتجربة تسوق استثنائية توفر لكِ كل ما يلزمك لتصبحي أكثر جمالاً وتألقًا.

و في هذا المقال من جول، سنقدم لكِ أبرز العروض والخصومات في قسم الجمال والعناية الشخصية على أمازون السعودية.

عروض يوم برايم في أمازون السعودية
اشتري الآن
الموضوع يُستكمل بالأسفل