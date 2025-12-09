City accidental bid Messi 16.9Getty/GOAL
Richard Martin و تامر أبو سيدو

عرض بـ70 مليون ورد قوي من برشلونة .. كيف كاد سوء فهم في إدارة السيتي أن يجلب ميسي لملعب الاتحاد!

قبل خمسة عشر عامًا، كان نادي مانشستر سيتي معجبًا للغاية بنادي برشلونة الذي كان يكتسح كل المنافسين، لدرجة أنه سعى إلى تكرار نفس الهيكل التنظيمي. بدأ النادي بتعيين المدير التنفيذي فيران سوريانو والمدير الرياضي تيكي بيجيريستين، قبل أن ينجح في النهاية في التعاقد مع بيب جوارديولا لتدريب الفريق. كل ما كان ينقصه هو ليونيل ميسي - على الرغم من أنه كاد يوقع مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات في بداية المشروع الذي قادته أبو ظبي عن طريق الخطأ!

منذ انتقال جوارديولا إلى مانشستر سيتي في عام 2016، انتشرت تكهنات بأن المدرب يريد انتزاع ميسي من برشلونة وإحضاره إلى ملعب الاتحاد. طوال موسمه الأول مع مانشستر سيتي، اضطر المدرب إلى نفي التقارير التي أفادت بأنه حاول التعاقد مع ميسي، وكذلك نيمار وسيرجيو بوسكيتس.

أقرب ما كان ميسي من لم شمله مع جوارديولا في مانشستر سيتي كان في صيف 2020 عندما أبلغ برشلونة في رسالة بوروفاكس أنه يريد الرحيل وعقد اجتماعًا مع مدربه السابق في منزله، قبل أن يقرر في النهاية البقاء في كاتالونيا.

عُرض ميسي بعد ذلك على مانشستر سيتي في عام 2021 عندما اضطر إلى مغادرة برشلونة بسبب المشاكل المالية للنادي، على الرغم من أن باريس سان جيرمان أبدى اهتمامًا أكبر بالتعاقد معه. لكن في أي من هذه المناسبات، لم يقدم نادي مانشستر عرضًا فعليًا للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

لم يتواصل مانشستر سيتي مع برشلونة بشأن التعاقد مع ميسي سوى مرة واحدة، في عام 2008، بعد أيام من استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على النادي وقبل أن يفوز الأرجنتيني بأول كرة ذهبية له. لكن العرض تسبب في ارتباك كبير في برشلونة ومانشستر سيتي. ذلك لأنه تم تقديمه عن طريق الخطأ، ونجم عن سوء فهم وسط الحماس الذي ساد مانشستر سيتي بعد أن أصبح مليارديرًا بين عشية وضحاها...

  • Manchester City's English manager Mark HAFP

    غير مناسب للغرض

    بدأ مانشستر سيتي موسم 2008-09 بشكل سيئ، حيث خسر 4-2 أمام أستون فيلا. لم يكن ذلك مفاجئًا تمامًا، نظرًا لأنهم خسروا المباراة الأخيرة من الموسم السابق 8-1 أمام ميدلزبره. لم تكن صفقات الانتقالات التي أجراها النادي ملحوظة، حيث تعاقد مع المهاجم البرازيلي جو من سيسكا موسكو وتال بن حايم من تشيلسي، بالإضافة إلى لاعب وسط دفاعي غير معروف من هامبورج يدعى فينسنت كومباني مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني. ولكن في وقت لاحق من ذلك الشهر، أصبح من الواضح أن التغيير قادم وأن النادي، بل وكرة القدم الإنجليزية بأسرها، لن تكون كما كانت من قبل.

    مع مواجهة مالك مانشستر سيتي ثاكسين شيناواترا لمشاكل قانونية في تايلاند ونفاذ أمواله بسبب تجميد أصوله، كان النادي على وشك الانهيار المالي، مما دفعه إلى طلب قرض من مالكه السابق لمجرد دفع رواتب لاعبيه. في غضون ذلك، صُدم المدرب الجديد مارك هيوز بحالة النادي الذي انضم إليه للتو.

    وذكر في حديثه لصحيفة الغارديان: "لم يكن ملعب التدريب صالحًا للغرض. صُدمت جدًا من مدى تدهوره. كنت أعتقد أن الأشخاص والمرافق سيكونون على أعلى مستوى من الجودة، لكن كان من الواضح تمامًا أنهم ليسوا كذلك. انتقلت من بلاكبيرن لأنني اعتقدت أن سيتي نادٍ ذو إمكانات، وفي وضع مالي جيد، وأنه سيكون هناك أموال متاحة. لكن الواقع لم يكن تمامًا كما وُصف لي وبيع لي".

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    مليارديرات بين عشية وضحاها

    لكن كل شيء تغير في الأول من سبتمبر. كان هيوز يلعب الجولف عندما تلقى مكالمة من الرئيس التنفيذي جاري كوك يبلغه فيها أن النادي قد تم شراؤه من قبل مجموعة أبوظبي يونايتد. واصل هيوز لعب الجولف، لكن سرعان ما تبعته طاقم من قناة سكاي نيوز. فجأة أصبح مانشستر سيتي أكثر من مجرد نادٍ ذي إمكانات. وأصبح المال متاحًا الآن، وأبلغ كوك هيوز أن الملاك الجدد "يريدون التعاقد مع لاعب كبير" في أقرب وقت ممكن.

    كان بإمكان هيوز اختيار أفضل اللاعبين في العالم؛ لكن المشكلة كانت أن ذلك اليوم كان آخر يوم في فترة الانتقالات. كان هناك مشكلة أخرى أيضًا: كان سيتي لا يزال يُنظر إليه على أنه نادٍ مثير للسخرية.

    قال هيوز في بودكاست No Tippy Tappy Football: "سألوني فقط 'من تريد؟'. كان لديهم الكثير من العروض لجميع اللاعبين الكبار في العالم تقريبًا". "كانوا قد قدموا كل هذه العروض لمعرفة ما إذا كان أي شخص سيقبلها، لكن الناس ينسون أن مانشستر سيتي كان في ذلك الوقت ناديًا في منتصف جدول الدوري الإنجليزي الممتاز - في منتصف الجدول إلى أسفله إذا كنا صادقين. لم يكن هناك الكثير من المهتمين لأن اللاعبين كانوا يفكرون، "مانشستر سيتي، من؟".

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-CELTIC-BARCELONAAFP

    من "الفوضى" إلى "لنحصل على ميسي"

    وأضاف هيوز: "كانوا قد قدموا كل هذه العروض ولم يحدث شيء، ثم فجأة تلقوا عرضًا بسيطًا من روبينيو وريال مدريد. كان يومًا جنونيًا، فقد كانت هناك عروض لليونيل ميسي وجميع أنواع اللاعبين! تمكنا أخيرًا من الحصول على روبينيو، وكان ذلك إنجازًا رائعًا، والباقي أصبح تاريخًا".

    غادر روبينيو مدريد على افتراض أنه سينضم إلى تشيلسي، وعندما توجه إلى مانشستر، افترض أنه سيلعب مع مانشستر يونايتد، وليس مع منافسيهم الجدد الأثرياء. لم يكن هو الوحيد الذي كان في حيرة من أمره. على الرغم من أن شيناواترا كان قد باع النادي للتو، إلا أن ذراعه الأيمن بايروج بييمبونجسانت كان لا يزال يشارك في مفاوضات انتقالات مانشستر سيتي.

    انضم هو وكوك إلى مكالمة جماعية مع المدير التنفيذي للنادي آنذاك بول ألدريدج لمناقشة من سيتم التعاقد معه، كما أوضح كوك لـ The Athletic في عام 2019: "تخيلوا المشهد. هناك بول بلكنته اللندنية: 'بايروج، عليك أن تخبرني ماذا نفعل، الأمر يخرج عن السيطرة'. كان بايروج مستلقياً على كرسي طويل، يتلقى تدليكاً، ويصرخ: "نعم، نعم، نعم! الوضع فوضوي للغاية، فوضوي، إنه يزداد فوضوية". حدث خطأ في الترجمة - وأقسم بعيون ابنتي أن هذه هي الحقيقة - فتم فهم الجملة على أنها "علينا الحصول على ميسي".

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "هل أنت مجنون؟"

    "جاء بول إليّ بعد ذلك وقال: 'جاري، الأمر أصبح مربكًا، لا أعرف ما الذي نفعله هنا'. فقلت له: 'قدم العرض، ولنرى ما الذي سنحصل عليه'." وفقًا لكوك، قدم مانشستر سيتي عرضًا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لضم ميسي، وهو ما كان سيحطم الرقم القياسي العالمي السابق لقيمة الانتقالات البالغ 50 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعه ريال مدريد لضم زين الدين زيدان في عام 2001.

    كان ميسي يبلغ من العمر 21 عامًا في ذلك الوقت، لكنه كان في طريقه إلى النجومية، بعد أن سجل ثلاثية ضد ريال مدريد قبل موسمين وحل ثالثًا في التصويت الأخير على جائزة الكرة الذهبية، خلف كاكا وكريستيانو رونالدو. كان قد سجل 10 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال الموسم السابق، ولكن بالنظر إلى التغيير المفاجئ في حظوظ مانشستر سيتي، لم يكن التعاقد مع ميسي أمرًا غريبًا كما يبدو الآن. في الواقع، سجل روبينيو هدفًا واحدًا أكثر من الأرجنتيني مع ريال مدريد في موسم 2007-2008.

    كان ترتيب مانشستر سيتي متدنياً في الساحة العالمية، لدرجة أن برشلونة تفاجأ عندما علم بالعرض. وأضاف كوك: "ثم اتصل بي ديف ريتشاردز في اليوم التالي من الدوري الإنجليزي الممتاز: "جاري، هل قدمت عرضاً لليونيل ميسي؟ 70 مليون جنيه إسترليني؟ هل جننت؟"

  • Joan Laporta MessiGetty

    عدم التصديق

    مارك بوين، مساعد المدير الفني لهيوز في ذلك الوقت، تحدث أيضًا عن العرض في السنوات التالية. تختلف روايته عن قصة كوك، حيث يدعي أن العرض المقدم لميسي كان مماثلاً للعرض المقدم لروبينيو، في حدود 30 إلى 35 مليون جنيه إسترليني. في الواقع، ذكر كوك أيضًا رقم 30 مليون جنيه إسترليني عندما روى القصة لأول مرة للكاتب جاري جيمس.

    قد يفسر ذلك سبب عدم رضا رئيس برشلونة آنذاك جوان لابورتا عندما رأى العرض، الذي كان سخيفًا بالنسبة للاعب كان الجميع يعلم أنه سيصبح أفضل لاعب في العالم.

    قال بوين في بودكاست Business of Sport العام الماضي: "عاد الرئيس وقال: 'من تظن نفسك بحق الجحيم؟ تظن أنك تستطيع شراء ميسي منا؟ مستحيل، من فضلك تراجع'."

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    لم تعد عملية هواة

    من الواضح أن لابورتا لم يأخذ مانشستر سيتي على محمل الجد، وتُظهر العرض العرضي مدى هواية إدارة النادي في ذلك الوقت، بعد يوم واحد من الفوز بالجائزة الكبرى. واصل النادي إظهار طموحه الهائل، وإن كان في غير محله، في سوق الانتقالات، وفي فترة الانتقالات التالية في يناير، حاول النادي التعاقد مع كاكا، وعرض على ميلان 91 مليون جنيه إسترليني وعلى البرازيلي راتباً قدره 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

    رفض كاكا العرض، وبدلاً من ذلك، اضطر مشجعو سيتي - أحدهم قام بخطوة غير حكيمة بتاتو اسم كاكا على صدره - إلى الاكتفاء بصفقات جديدة مثل كريج بيلامي ونيجل دي يونج. غادر كوك النادي في ظروف مشينة بعد عامين، مستقلاً بعد أن أرسل بريدًا إلكترونيًا يسخر من والدة ووكيل لاعب سيتي نيدوم أونوهو، الذي كان يعاني من السرطان.

    تم استبدال كوك في النهاية بسوريانو، الذي سرعان ما لحق به زميله السابق في برشلونة بيجيريستاين. بعد أربع سنوات، فعل جوارديولا الشيء نفسه، وبذلك انتهت سمعة سيتي كنادٍ لا أحد يأخذه على محمل الجد. عندما غادر ميسي برشلونة، بعد ادعاءات لابورتا الكاذبة بأن الكتالونيين الذين يعانون من ضائقة مالية يمكنهم تحمل تكاليف تمديد عقده، كان سيتي هو النادي الوحيد إلى جانب باريس سان جيرمان الذي كان بإمكانه تحمل تكاليفه بشكل واقعي.

    لكن مانشستر سيتي لم يبدِ رغبة كبيرة في الحصول على ميسي في ذلك الوقت، بعد أن كان قد وقع بالفعل مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، بينما كان يوجه انتباهه إلى نجم كرة القدم الصاعد، إيرلينج هالاند. أصبحت الصفقات التي تتم في آخر يوم من فترة الانتقالات، مثل وصول جانلويجي دوناروما في سبتمبر، نادرة الحدوث بالنسبة لنادٍ يخطط لصفقات التعاقد الكبرى مسبقًا. إن إرسال عرض خاطئ، تم طلبه بينما كان مفاوض الانتقالات يستمتع بجلسة تدليك، أمر لا يمكن تصوره الآن.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
آينتراخت فرانكفورت crest
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0