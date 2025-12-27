FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
محمد سعيد

مع قرب رحيله عن برشلونة .. ليفاندوفسكي يبدأ جولة مفاوضات مع السعودية رغم العرض الأمريكي!

النجم البولندي في مفترق طرق الآن..

كشفت تقارير صحفية، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يقترب من الرحيل عن برشلونة، في الوقت الذي يستعد ممثلوه لجولة جديدة من المفاوضات مع أندية الدوري السعودي للمحترفين بشأن صفقة انتقال ضخمة إلى الشرق الأوسط.

وفي الوقت ذاته، يحظى قائد المنتخب البولندي باهتمام من نادي شيكاغو فاير الأمريكي، الذي يراقب وضعه قبل انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

  • FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ليفاندوفسكي تلقى عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

    أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بات على مقربة من خطوة جديدة نحو الدوري السعودي للمحترفين، حيث يستعد وكيله بيني زاهافي لعقد اجتماع مع مسؤولي الدوري قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير 2026.

    وبحسب التقرير، فإن ليفاندوفسكي تلقى بالفعل عرضًا رسميًا من الدوري السعودي، دون الكشف عن هوية النادي المهتم بخدماته، بينما المهاجم المخضرم، الذي أحرز ثمانية أهداف في 18 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، يبدو منفتحًا على فكرة خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط.

    ويأتي ذلك في ظل تزايد جاذبية الدوري السعودي الذي يضم أسماء بارزة في عالم كرة القدم، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ونجم الاتحاد كريم بنزيما، وزميله الفرنسي نجولو كانتي.

  • شيكاغو فاير يراقب ليفاندوفسكي ولكن!

    ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في تقرير منفصل خلال الشهر الجاري أن ممثلي ليفاندوفسكي أجروا أيضًا محادثات مع نادي شيكاغو فاير الأمريكي، بشأن إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    فالنادي الأمريكي، الذي سبق وأن حاول ضم نيمار وكيفن دي بروينه في عام 2025، يعتبر ليفاندوفسكي هدفًا رئيسيًا منذ ما يقارب ستة أشهر، خاصة وأن مدينة شيكاغو تحتضن أكبر جالية بولندية في الولايات المتحدة.

    ويُنظر إلى ليفاندوفسكي على نطاق واسع باعتباره أعظم لاعب في تاريخ بولندا، حيث سجل 88 هدفًا في 163 مباراة دولية مع منتخب بلاده. ولا يزال "النسور" في سباق التأهل إلى كأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية، إذ يواجهون ألبانيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي، يوم 26 مارس 2026 تحت قيادة المدرب يان أوربان.

    وبحسب "بي بي سي"، فإن ليفاندوفسكي منفتح على فكرة الانضمام إلى شيكاغو فاير، مع عدم توقع وجود عقبات مالية في الصفقة، بينما تشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن الدوري السعودي للمحترفين قد تقدم بعرض مالي أكبر لمهاجم برشلونة المخضرم.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة في موضع شك

    يظل مستقبل المهاجم البولندي مع برشلونة غامضًا، رغم سجله التهديفي المذهل الذي حققه خلال مسيرته مع بايرن ميونخ (344 هدفًا في 375 مباراة) قبل انتقاله إلى الفريق الكتالوني في يوليو 2022.

    ومنذ وصوله إلى كامب نو، أحرز ليفاندوفسكي خمسة ألقاب، بينها بطولتا الدوري الإسباني في موسمي 2022-23 و2024-25، وسجل 109 أهداف في 165 مباراة بقميص البلوجرانا.

    لكن بريق زميله فيران توريس هذا الموسم يضع علامات استفهام حول الدور المستقبلي لليفاندوفسكي، إذ نجح المهاجم الإسباني الشاب في تسجيل 13 هدفًا خلال 22 مباراة بجميع المسابقات، منها 11 هدفًا في الدوري، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين فعالية في الهجوم خلف كيليان مبابي نجم ريال مدريد (18 هدفًا).

    وفي تصريحات أدلى بها في نوفمبر الماضي، أكد ليفاندوفسكي أنه لا يستعجل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، قائلاً: "ما زلت لا أعرف الإجابة، أنا في سلام مع نفسي، وهذا هو الأهم. حتى لو اتصل بي النادي الآن، لن أجيب، لأن عليّ أن أشعر بما هو الأفضل لي. الآن أنا هادئ ولست في عجلة من أمري".

  • ما التالي لبرشلونة؟

    يستعد برشلونة للعودة من استراحة الشتاء في الدوري الإسباني بمواجهة قوية أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، وذلك قبل أن يلتقي رجال المدرب هانزي فليك نادي أتلتيك بيلباو، بقيادة مدربه السابق إرنستو فالفيردي، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعد أربعة أيام فقط.

    وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد عاد إلى تشكيلة الفريق في الفوز الأخير على فياريال بنتيجة "2-0"، بعد غيابه عن لقاء أوساسونا في الدوري ومباراة كأس الملك أمام سي دي جوادالاخارا في دور الـ32.

    وعقب الانتصار على فياريال، الذي مثّل آخر مباريات برشلونة في عام 2025، قال فليك: "أعتقد أننا تغلبنا على الكثير من الأمور هذا العام. الأهم هو كيف يتدرب الفريق، الجميع يبذل 100%. نحن بحاجة إلى الراحة والاحتفال بعيد الميلاد كعائلة. المفتاح كان الدفاع، لقد عملنا عليه وأيضًا استعدنا جودتنا".

