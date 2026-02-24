"عذر" جيانلوكا بريستياني بشأن إساءة معاملة فينيسيوس جونيور من المرجح أن يُرفض، حيث ادعى جناح بنفيكا أن نجم ريال مدريد استخدم لفظة "قزم" للإهانة

واصل بنفيكا دعمه لبرستياني، حيث انتقد الرئيس روي كوستا قرار منع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من المشاركةفي مباراة الإياب.

وقال: "لم أكن موجودًا على أرض الملعب لأعرف ما قيل أو لم يقال؛ في موقف كهذا، يمكن أن يقال الكثير. نحن نصدق كلام لاعبنا، الذي تم وصفه بالعنصري، لكنه أبعد ما يكون عن العنصرية.

لقد دافعنا دائمًا عن اللاعب، وأبقيناه على اطلاع دائم بكل ما كنا نفعله، وأنا أتحدث الآن فقط لأنه تم اتخاذ قرار، حتى لو لم يكن نهائيًا وحتى لو كان غير عادل من وجهة نظرنا. لم يكن من المبرر أن يتحدث الرئيس قبل انتهاء الإجراءات. في النهاية، لم تصدر أي عقوبة، بل كان هناك فقط إيقاف عن اللعب، ولكن لم يكن هناك داعٍ للحديث عن مسألة كانت لا تزال قيد النظر".

دافع بريستياني عن نفسه بالقول إنه استخدم لغة معادية للمثليين وليس عنصرية، لكن حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا ندد بذلك قائلاً: "إنها خطيرة بنفس القدر لأنها إهانات معادية للمثليين... لقد شاهدت أيضاً الصور من مدرجات بنفيكا خلال المباراة وأعتقد أنه من المؤسف رؤية ذلك في الملعب.

"قد تحب لاعبًا أكثر أو أقل، لكن القيام بهذه الإيماءات أمر مخجل... لم أرَ ما إذا كانوا قد قالوا أي شيء عن ملاحقة مشجعيهم الذين قاموا بهذه الإيماءات التي تشبه القرود.

"لكن مع كل ما حدث، هناك الكثير من الأمور التي لم تتم بشكل جيد. أعتقد أن العنصرية وكره المثليين - كل هذه الأمور - لا يمكننا قبولها ببساطة، والإهانة خطيرة بنفس القدر".