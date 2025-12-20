ابتسامات علنية وتوتر خلف الكواليس .. خلاف محتدم يهدد علاقة ديمبيلي بإنريكي واللاعب يرفع شكواه لإدارة باريس

خلال عام 2025، وصل عثمان ديمبيلي إلى القمة. مع باريس سان جيرمان، فاز بكل شيء تقريباً. على الصعيد الفردي، حقق نجاحاً أكبر بفوزه بجائزة الكرة الذهبية في سبتمبر، قبل أن يضيف إليها جائزة "ذا بيست" من الفيفا، التي سلمت له مساء الثلاثاء في الدوحة. قلة من اللاعبين يمكنهم تحقيق مثل هذه الإنجازات في فترة قصيرة.

ومع ذلك، من الناحية الرياضية، تروي بداية الموسم الحالي قصة أخرى. أقل سلاسة. أكثر تقطعاً. بين المشاكل البدنية والإدارة الحذرة لعودته، يجد بطل العالم 2018 صعوبة في استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لباريس.