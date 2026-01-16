Ousmane Dembele GFXGOAL
محمود خالد

أسكت الجميع بهدفه المذهل: عثمان ديمبيلي يكرس عقدته للأخوين مبابي .. وفرصة لتكرار إنجاز رونالدو الذي لم يحققه ميسي!

ديمبيلي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليل..

"الماكينة دارت" .. هكذا حمل عثمان ديمبيلي، لواء الباريسيين في مباراة ليل، ليوجه رسالة بأن عملاق "بارك دي برانس" لا ينوي التخلي عن لقب "ليج 1" بسهولة، في ظل انتفاضة لانس.

وبهدفيه في شباك ليل، قاد نجم البالون دور، باريس سان جيرمان للفوز بنتيجة (3-0)، على ملعب الأمراء، في مباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

وأحرز ديمبيلي الهدفين الأول والثاني، قبل أن يوقع برادلي باركولا على الهدف الثالث، في الدقائق 13 و64 و90+3، ليرفع باريس سان جيرمان، رصيده إلى 42 نقطة، وينتزع "مؤقتًا" صدارة الدوري، بفارق نقطتين عن لانس، بينما تجمد رصيد ليل عند 32 نقطة، في المركز الرابع.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء عثمان ديمبيلي، في مواجهة ليل..

  • Ousmane Dembele

    عاد بطل البالون دور!

    في مواجهة ليل، أثبت عثمان ديمبيلي، بأنه لا يسجل الأهداف فقط، بل يتفنن في إحرازها بطريقة أكثر من رائعة، بعدما وقّع على الهدف الأول بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ثم الهدف الثاني، الذي جاء بعد التلاعب بثلاثة مدافعين، ثم تسديد الكرة "لوب" فوق الحارس بيرك أوزير.

    ديمبيلي يمرّ بسيناريو مشابه لما فعله في الموسم الماضي؛ بداية تهديفية، ثم غياب لفترة، قبل الانفجار مع منتصف الموسم، بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير، ومن ثم الزحف نحو الألقاب.

    وتمكن ديمبيلي من تسجيل 5 أهداف في آخر 5 مباريات مع باريس سان جيرمان، حيث جاءت على النحو التالي..

    * سجل هدفًا وصنع آخر ضد فونتيناي، وفاز باريس سان جيرمان (4-0) في كأس فرنسا.

    * سجل هدفًا ضد باريس إف سي، وفاز فريقه (2-1)، في الدوري الفرنسي.

    * سجل هدفين ضد مارسيليا، وفاز فريقه بكأس الأبطال بركلات الترجيح.

    * سجل هدفين ضد ليل، وفاز فريقه (3-0)، في الدوري الفرنسي.

  • على الجميع الصمت في حضرة ديمبيلي

    ولعلّ أبرز ما شهدناه اليوم في مواجهة ليل، أن عثمان ديمبيلي احتفل بتوجيه إشارة "الصمت"، وكأنه أمر للجميع بالسكوت في حضرة بطل البالون دور.

    ثنائية ديمبيلي الرائعة، جاءت في ظل التقارير التي تؤكد أن مستقبله مع باريس سان جيرمان لا يسير في الطريق الصحيح؛ في ظل مطالبة الفرنسي بالحصول على أكبر عقد في مسيرته، بعد فوزه بالكرة الذهبية، وأخرى تزعم بأنه طلب الحصول على 60 مليون يورو سنويًا.

    وردّ لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على تلك المزاعم، بأنه منزعج من الحديث حول مسألة العقود للاعبيه، والتي تهدف لزعزعة استقرار الفريق، على حد وصفه.

    وما بين تلك الأحاديث، خرج ديمبيلي بإشارة الصمت، ليأمر بإغلاق الأفواه التي تشكك في تألقه أو تتكهن برحيل محتمل عن قلعة الأمراء.

  • Ethan Mbappe Hamza Igamane Lille (Goal Only)Goal AR

    لم يكتفِ بإحراج مبابي .. بل أخيه أيضًا!

    في كل بطولة يتوج بها باريس سان جيرمان، بين سداسيته في 2025، أو استقبال عام 2026، بكأس الأبطال الفرنسية، يأتي الحديث عن كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، وتزامن رحيله مع ثورة الباريسيين، بعد جدل استمر لسنوات بسبب التجديد، ليذهب إلى الريال في فترة متذبذبة، خسر فيها العديد من النهائيات.

    عثمان ديمبيلي أكمل العقدة اليوم لعائلة مبابي، فبينما أحرج كيليان "الكبير" في كأس العالم للأندية 2025، جاء ليضع رايته أمام أنظار إيثان "الصغير".

    بهدف مذهل لا يستبعد أن ينافس على جائزة بوشكاش، وضع ديمبيلي ثنائية رائعة في مرمى ليل، في الوقت الذي ظهرت فيه الحلول الهجومية للجناح إيثان مبابي على استحياء؛ حيث اكتفى بتسديدتين على المرمى، وإهدار فرصة محققة، فضلًا عن السقوط في مصيدة التسلل.

    وكان ديمبيلي قد شارك في مهرجان رباعية باريس سان جيرمان، أمام ريال مدريد، بمشاركة كيليان مبابي بقميص الميرينجي، في نصف نهائي مونديال الأندية؛ حيث سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة، وكان أحد أبرز نجوم اللقاء، مع فابيان رويز الذي سجل ثنائية.

  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    خبرة ديمبيلي تمحي آثار موقعة ليفربول

    "كنت أرغب في التسديد مباشرة، لكني أخطأت في التحكم بالكرة، ورأيت المدافع قادمًا نحوي، وأيضًا الحارس كان متقدمًا عن مرماه، فحاولت التسديد ونجحت. لم تكن سيئة، أشعر بحالة جيدة جدًا، بعدم موسم عانيت فيه من عدة إصابات".

    هكذا تحدث عثمان ديمبيلي، عن هدفه الرائع في شباك ليل، ليؤكد للجميع خبرته في إنهاء أنصاف الفرص بطريقة رائعة، ويمحي آثار لقطته التي أصابت جماهير باريس سان جيرمان بالإحباط، في دوري أبطال أوروبا، بالموسم الماضي، حينما انفرد بالحارس أليسون بيكر، وبدلًا من أن يسدد الكرة فوقه، اكتفى بتسديدة مباشرة تصدى لها البرازيلي.

    ورغم أن الحديث لا يزال طويلًا عن تلك المنافسة، إلا أن ديمبيلي إذا ما توج بجائزة بوشكاش عن هذا الهدف، فإنه سيعادل إنجاز كريستيانو رونالدو، والذي يعد النجم الوحيد الذي جمع بين جائزتي أفضل لاعب في العالم وأفضل هدف، وهو الإنجاز الذي لم يحققه ليونيل ميسي.

  • كلمة أخيرة..

    يبدو أن جماهير باريس سان جيرمان، ستتنفس الصعداء أخيرًا، بعد فترة صعبة مرّ بها نجم الفريق بسبب الإصابات، إلا أنه عاد مؤخرًا، وقدم وجبة كروية رائعة في مواجهة ليل.

    ديمبيلي قدم مباراة كبيرة، سواءً بهدفيه اللذين جاءا من تسديدتين على المرمى، وبلغت معدل الأهداف المتوقعة لديه 0.9، أو بالمساهمة في بناء الفرص، وفرض السيطرة على مجريات اللقاء، بنسبة استحواذ بلغت 61%، في حضرة نجم فرنسا المخضرم أوليفيه جيرو، الذي سدد كرة في العارضة.

    عودة ديمبيلي جاءت في الوقت المناسب، لتصنع انتفاضة باريسية، وتدخل سان جيرمان في صراع مع لانس، الذي يقدم موسمًا ولا أروع، فيما جاء بطل البالون ليؤكد للجميع بأن اللقب لن يغادر خزائن الأمراء بسهولة.

