أحمد رفعت

حديث ودي مع أشرف حكيمي كشف المعاناة .. باريس سان جيرمان مهدد بفقدان عثمان ديمبيلي أمام بايرن ميونخ!

ديمبيلي قد يغيب عن لقاء باريس المهم ضد بايرن ميونخ

يبدو أن باريس سان جيرمان أصبح مهددًا بشكل كبير، بفقدان أحد أبرز عناصره الهجومية، وهو عثمان ديمبيلي، خلال مباراة بايرن ميونخ المقبلة، بدوري أبطال أوروبا.

ويُعاني ديمبيلي من إصابة قد تعيق مشاركته في المباراة المهمة أمام بايرن ميونخ، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

  • ماذا حدث؟

    شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس التي أقيمت أمس السبت، تواجد ديمبيلي على مقاعد البدلاء، حيث فضّل مدربه الإسباني لويس إنريكي عدم مشاركته، بسبب معاناته من الإصابة.

    وكشف حديثًا جمع بين ديمبيلي وأشرف حكيمي عقب المباراة، ولقطته كاميرات قناة " Ligue 1+" الفرنسية، عن حوار ودي قال فيه عثمان: "أشعر بألم شديد في العضلة الخلفية".

    وأوضحت صحيفة AS أن ديمبلي يُعاني من آلام في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليمنى، وهو الأمر الذي يُثير القلق داخل صفوف باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ.

    وقد أثارت تصريحات ديمبيلي عقب مباراة نيس، القلق داخل العاصمة الفرنسية، خصوصًا بعد إصابة زميله دزيري دوي الخطيرة الأسبوع الماضي، حيث يسعى النادي الباريسي لتجنّب أي انتكاسة جديدة بأي ثمن.

    ومن المنتظر أن يخوض باريس سان جيرمان مرانه يوم الإثنين استعدادًا لـ"النهائي المصغّر" أمام بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، في حصة تدريبية ستكشف بدرجة كبيرة عن الحالة البدنية لأفضل لاعب في العالم حاليًا.

  • FBL-FRA-L1-PSG-TRAININGAFP

    تصريحات لويس إنريكي عن ديمبيلي

    وكان لويس إنريكي قد صرّح قبل مواجهة نيس قائلًا: "لا توجد أي مشكلة مع ديمبيلي"، إلا أن الواقع يُظهر أن اللاعب الفائز حديثًا بجائزة الكرة الذهبية لا يزال يعاني منذ عودته إلى اللعب في 21 أكتوبر الماضي. 

    ورغم تسجيله هدفًا أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، فإن حالته البدنية لم تتحسن بالشكل المطلوب، حيث بات يتوخّى الحذر في الجري والانطلاقات التي اعتاد أن يبهِر بها جماهير باريس في الموسم الماضي.

    ويحرص لويس إنريكي على عدم المجازفة باللاعب، ملتزمًا بالسياسة التي يتبعها منذ بداية الموسم، وهي حماية لاعبيه من أي إصابة محتملة. 

    ولهذا جاء قرار الإبقاء على ديمبيلي بديلًا أمام نيس امتدادًا لتلك السياسة، خاصة وأن مدرب الفريق يدرك أن باريس سان جيرمان لم يحصل على فترة إعداد كافية، وأن جدول عام 2025 كان مرهقًا للغاية.

  • باريس سان جيرمان يفوز على نيس

    حقق باريس سان جيرمان انتصارًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة على ضيفه نيس بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

    وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 95 عبر المهاجم البرتغالي جونسالو راموش، الذي حسم النقاط الثلاث لفريقه بضربة رأسية متقنة بعد ركنية نفذها لي كانج إن وتهيئة ذكية من خفيتشا كفاراتسخيليا، ليشعل فرحة عارمة في المدرجات الباريسية.

    بهذا الفوز، واصل سان جيرمان هيمنته على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، موسعًا الفارق مؤقتًا إلى أربع نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني. كما نجح الفريق في فك عقدة نيس، الذي كان قد تعادل وفاز على بطل فرنسا في مواجهتي الموسم الماضي.

    وانتزع الفريق الباريسي هذا الانتصار الصعب بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، إذ تعادل في ثلاث من آخر خمس مباريات أمام ليل وستراسبورج ولوريان، ليأتي هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، المقررة على نفس الملعب بعد ثلاثة أيام فقط.

    في المقابل، توقفت سلسلة انتصارات نيس عند ثلاث مباريات متتالية، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن، قبل مواجهة فرايبورج الألماني الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.

    ورغم تألق الحارس ييفان ضيوف الذي تصدى لثماني فرص محققة من نجوم باريس، فإن يقظته لم تكن كافية لتجنب الهزيمة بعدما تلقت شباكه هدفًا قاتلًا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

  • Ousmane Dembele Ballon d OrGetty

    عثمان ديمبلي أفضل لاعب في العالم

    تُوّج الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 المقدّمة من مجلة فرانس فوتبول، كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، خلال الحفل الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس أكتوبر الماضي.

    ونجح ديمبيلي، البالغ من العمر 28 عامًا، في التفوّق على قائمة ضمّت 29 لاعبًا من نخبة نجوم العالم، ليحصد الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعدما قدّم موسمًا استثنائيًا قاده لاعتلاء القمة الفردية عالميًا.

    وخلال موسم 2024-2025، قدّم ديمبيلي أرقامًا لافتة، إذ سجّل 35 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة في 53 مباراة بمختلف البطولات، ليقود ناديه الباريسي إلى تحقيق رباعية تاريخية شملت الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر، ودوري أبطال أوروبا.

    وبهذا الإنجاز، أصبح ديمبيلي أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الكرة الفرنسية، بعدما نجح في وضع باريس سان جيرمان إلى قمة الكرة الأوروبية، وتأكيد مكانته بين كبار اللعبة.

