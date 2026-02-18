Goal.com
علي سمير

فيديو | حمدالله بعد سداسية حضرموت : الشباب ستكون له كلمة في تحديد الفائز بدوري روشن هذا الموسمّ

الشباب يلعب أمام كبار دوري روشن بالجولات الأخيرة من المسابقة

رغم ابتعاد الشباب عن المنافسة على دوري روشن السعودي هذا الموسم، إلا أن النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله يؤمن بأن فريقه ستكون له كلمة قوية في حسم لقب الفائز بالبطولة.

حمدالله نجم في تسجيل 6 أهداف أو ما يعرف بـ"دبل هاتريك"، في المباراة التي فاز بها الشباب أمس، الثلاثاء، أمام تضامن حضرموت اليمني 13/0، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال الخليج.

وبهذه النتيجة.. وصل الشباب إلى نقطته السابعة؛ ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج، كـ"وصيف" للمجموعة الثانية - خلف الريان القطري "المتصدر" .

  • ماذا قال حمدالله بعد الانتصار العريض؟

    المهاجم المغربي قال في تصريحات عبر برنامج "نادينا":"لم يتغير أي شيء، أردنا الفوز وكان لدينا الحافز لتحقيق ذلك، احترمنا فريق حضرموت بشكل كبير، وحرصنا على التسجيل حتى النهاية".

    وأما عن مسابقة دوري روشن:"نسعى لتحسين مركزنا في البطولة، جميع الفرق المنافسة ستلعب ضدنا على أرضنا، مما يجعل الشباب له بصمة في تحديد اسم الفائز باللقب".

    وأضاف:"لم نبدأ الموسم بالشكل المطلوب، ولكن الشباب سيقول كلمته في الفائز بالدوري، ونهدف للحصول على هذه البطولة بعد انتصارنا الكبير الليلة، وبالنسبة لبن زكري فهو مدرب رائع وقدير، ولكني لا أستطيع أن أقول أي شيء لأنه ليس معنا الآن".

    رقم مميز للنجم المغربي

    حمدالله من خلال تسجيله 6 أهداف وصناعته آخر، ضد الفريق اليمني؛ أصبح أفضل لاعب أجنبي يُساهم مع الأندية السعودية، في مختلف المسابقات الخارجية.

    ومثّل عبدالرزاق حمدالله، أندية النصر والاتحاد سابقًا والشباب حاليًا، في المملكة العربية السعودية؛ حيث ساهم في 38 هدفًا - تسجيل وصناعة - بالمسابقات الخارجية، متفوقًا على البرازيلي مارسيلو كماتشو صاحب الـ33 مساهمة.

    ولعب كماتشو أحد أفضل المحترفين في تاريخ المملكة؛ مع كل من الهلال والأهلي والشباب، في الملاعب السعودية.

  • مواجهات قوية في انتظار الشباب

    بعد خسارته أمام الأهلي 5/2 يوم الجمعة الماضي، يلعب الشباب عدة مباريات صعبة مع الفرق المتنافسة على لقب دوري روشن هذا الموسم، مما يجعل كلمات حمدالله صادقة، عن إمكانية تأثير فريقه في سباق الحصول على البطولة.

    وتأتي مباريات الشباب مع الكبار كالتالي ..

    الهلال : الجولة 24 يوم الجمعة 27 فبراير

    الاتحاد "وإن كان بعيدًا عن المنافسة" : في الجولة 28 يوم الجمعة 10 أبريل

    القادسية : الجولة 29 يوم الخميس 23 أبريل

    وأخيرًا أمام النصر: الجولة 33 يوم الأربعاء 13 مايو

    ما هو الموقف في دوري روشن حتى الآن؟

    بعد 21 جولة من عمر المسابقة، يأتي الهلال في المركز الأول بـ53 نقطة، ومن بعده النصر بفارق نقطة وحيدة، ثم الأهلي 50 نقطة والقادسية بالمركز الرابع بـ47 نقطة.

    وأما بالنسبة للاتحاد، فيتواجد بمركز لا يليق به، حيث يأتي في المركز السادس بـ37 نقطة، ليكون خارج سباق المنافسة تمامًا، بينما يقبع الشباب بالمرتبة الرابعة عشر بـ19 نقطة فقط.

