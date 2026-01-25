الحقيقة التي رفضها رونالدو: ليس الآمر الناهي في النصر .. ولكن الماجد أخرجه من الملعب بالقوة!

"أنا الآمر الناهي"، هكذا علّق عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، على سؤال حول وضعية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلا أن كلماته تبدو منافية قليلًا لما ذكره "الدون"، في وقت سابق.

من المتعارف عليه أن كريستيانو رونالدو، ليس فقط مجرد قائد الفريق الأول لكرة القدم، في ظل التأويلات التي بلغت حد إمكانية "استثمار" القائد البرتغالي في النادي.

على الورق، يقدم رونالدو أرقامًا تهديفية هائلة مع النصر، جعلته مرشحًا للمنافسة من جديد على الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي، إلا أن الألقاب الجماعية لا تزال لغزًا محيرًا في مسيرة الدون، والذي اكتفى بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية عام 2023.