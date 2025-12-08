"لقطة نجم النصر لا تحدث في الحواري وجُبن طارق السكتيوي سيبعده عن المنتخب الأول"! .. ردود الفعل على قمة السعودية والمغرب بكأس العرب 2025

عندما تريد أن تتحدث عن الإثارة الكروية؛ فيجب عليك أن تُشاهد مباراة منتخب المغرب ضد نظيره السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

أيضًا.. إذا أردت معرفة القوة الجماهيرية في عالم كرة القدم؛ سيكون عليك فقط أن تُشاهد شاشة ملعب "لوسيل"، والتي كُتِب عليها رقم "78 ألفًا و131 مشجعًا".

نعم.. هذا هو العدد الذي حضر قمة المغرب والسعودية، في البطولة العربية للمنتخبات؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

المباراة أوفت بكامل وعودها من حيث الإثارة، حتى ولو لم تكن عالية فنيًا؛ حيث حسمها المنتخب المغربي بنتيجة (1-0) ضد الأخضر السعودي، بهدف سجله كريم البركاوي في الدقيقة 11.

وبهذه النتيجة.. تأهل المغاربة إلى دور ربع النهائي من كأس العرب 2025، كـ"متصدرين" للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن السعودية، التي صعدت كـ"وصيفة".

وسيُقابل المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني "متصدر المجموعة الأولى"؛ بينما سيواجه المغرب السوريين