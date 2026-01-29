لو فسخ عقده مع الهلال .. "مخرج قانوني" ينقذ عبدالله الحمدان من مصير كنو وأزمة قد تطيل مدة غيابه!

بات ملف عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحد أبرز الملفات على الساحة الكروية في السعودية، مع تبقي أيام قلائل على غلق باب الميركاتو الشتوي، مطلع فبراير المُقبل.

وقرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، استبعاد الحمدان من قائمة مباراة القادسية، المقررة اليوم، في قمة الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

هذا الاستبعاد جاء بالتزامن مع الأزمة الدائرة حول ملف الحمدان، في ظل التقارير الواردة بشأن حصول النصر على توقيع اللاعب، والشكوى الذي تدرس إدارة الهلال، تقديمها في هذا الصدد.