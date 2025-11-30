تصرف عادي ولكن! .. عبدالرزاق حمدالله يستفز جمهور الشباب بعد وداع كأس الملك على يد الاتحاد

العميد استضاف الليث الأبيض أمس السبت، على استاد الإنماء في جدة، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

ونجح النمور في خطف بطاقة التأهل بالفوز برباعية مقابل هدف وحيد، حيث تكفل الساطي عبدالرزاق حمدالله بالتقدم لناديه في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض سيطروا على اللقاء بعد ذلك.

رباعية الاتحاد أحرزها لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا، والقائد الفرنسي كريم بنزيما "هاتريك – ثلاثية" في الدقائق 20، 30، 84 و86 من عمر اللقاء.