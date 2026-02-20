ضمك عادل الاتحاد والأهلي في قاموسه: حمد الله يوقظ الوحش مع ابن زكري .. ولكن الشباب ليس مجرد "بوصلة"!

بعد "دابل هاتريك" أعاد حلم الشباب الخليجي، كان لزامًا على عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الليوث، أن يثبت للجميع بأنه ليس شرطًا أن يكون المنافس صيدًا سهلًا، كي يعلن عن عودته بكل قوة، بعد غياب طال بسبب الإصابات.

في ليلة القيادة الأولى للمدرب الجزائري نور الدين بن زكري، حقق الشباب انتصارًا ثمينًا على مضيفه ضمك بنتيجة (3-1)، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن حساب الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وجاءت ثلاثية الشباب عن طريق عبد الرزاق حمد الله وسعد بالعبيد ويانيك كاراسكو في الدقائق 18 و58 و84، بينما وقع فالنتين فادا على هدف ضمك، في الدقيقة 30.

ورفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك، عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر، المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى.