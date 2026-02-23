صمت النجم البلجيكي يانيك كاراسكو أمام غضب زميله المغربي في الشباب عبدالرزاق حمدالله مرة، لكنه هذه المرة خرج للرد عليه، عبر وسائل الإعلامي، في ظل الجدل الدائر حول المنفذ الأول لركلات الجزاء في الليث الأبيض.
بعد غضب عبدالرزاق حمدالله .. كاراسكو يعلق لأول مرة على أزمة الشباب: أنا المنفذ الأول لضربات الجزاء!
انتصار الشباب
استضاف الشباب أمس الإثنين، الرياض، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء حسمه الأول لصالحه بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ثلاثية الليوث سجلها يانيك كاراسكو في الدقائق 7، 24 (ضربة جزاء) و71 من عمر المباراة.
ورفع الفوز رصيد الشباب للنقطة 25 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ15.
غضب حمدالله
في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بمواجهة الشباب والرياض، تحصل الأول على ضربة جزاء، سجل منها كاراسكو الهدف الثاني بالمباراة.
لكن أظهر عبدالرزاق حمدالله غضبه من تنفيذ البلجيكي للجزائية، في ظل سعيه للوصول للقب الهداف التاريخي من اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، والمسيطر عليه حاليًا المهاجم السوري عمر السومة.
وقام المهاجم المغربي بركل زجاجة مياه على خط الملعب غضبًا من كاراسكو، مع عدم احتفاله بهدف زميله الثالث، وتعمد عدم تمرير الكرة واللعب بأنانية فيما تبقى من المباراة.
تعليق كاراسكو
في هذا الشأن، توجهت صحيفة "الشرق الأوسط" بسؤال يانيك كاراسكو عن غضب زميله المغربي، في ظل حرمانه من تنفيذ ضربة الجزاء ومن ثم عدم رفع رصيد أهدافه.
وعلق كاراسكو: "أعتقد أنه ليس هناك مشكلة في هذا الأمر، أنا المنفذ الأول لركلات الجزاء في الشباب، وليس لدي أي مشكلة مع أي شخص".
وبسؤاله عن تألقه واعتباره "أفضل جناح في دوري روشن السعودي"، أوضح: "أحاول تقديم أفضل ما لدي لفريقي في كل مباراة، أساعد قدر الإمكان، وأحيانًا تكون بعض المباريات أفضل من غيرها، فنحن بشر في النهاية، لكن المهم أنني أبذل قصاري جهدي دائمًا".
ليست المرة الأولى
واقعة الليلة أمام الرياض، وغضب حمدالله من عدم تنفيذ ركلة الجزاء ليست الأولى من نوعها له في الشباب..
في الموسم الماضي (2024-2025)، حيث مواجهة الشباب والخلود، بالجولة الـ27 من دوري روشن، دخل حمدالله في جدال مع كاراسكو للسبب ذاته، قبل أن يستسلم البلجيكي له، ويترك له مهمة تنفيذ الجزائية.
وقتها علق المدير الفني لليوث التركي فاتح تريم: "مسيرتي التدريبية ممتدة منذ 40 عامًا، ومررت بمواقف مماثلة كثيرة، وأعلم كيف أتعامل معها. الخلاف حدث كون كاراسكو يريد استعادة الثقة، بينما يسعى حمدالله لتحطيم رقم الهداف التاريخي، لذا كان عليّ التدخل، وسأعالج الأمر داخليًا بشكل أوسع، وإن كان ما حدث طبيعي في كرة القدم".
عبدالرزاق حمدالله يفشل في الاقتراب من عمر السومة
فشل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، في تسجيل أي هدف بشباك نادي الرياض؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وبعدم تسجيله أي هدف في شباك الرياض؛ تجمد رصيد حمدالله عند الـ152 هدفًا، في تاريخه بمسابقة دوري المحترفين السعودي.
ويدخل النجم المغربي كل مباراة في مسابقة الدوري؛ وهو واضعًا نصب عينيه الاقتراب أكثر من الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم.
ويتصدر السومة قائمة الهدافين التاريخيين، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ برصيد 160 هدفًا، سجلهم مع أندية الأهلي والعروبة والحزم.
أما حمدالله "الوصيف"؛ فقد سجل أهدافه الـ152 في دوري المحترفين السعودي، مع أندية النصر والاتحاد والشباب.