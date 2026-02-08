أين عبدالرزاق حمدالله أمام الخلود؟ .. جمهور الشباب يهاجم والمقارنة مع النصر والاتحاد في الصورة!

في 24 من ديسمبر 2025، أعلن الشباب بشكل رسمي إصابة "الساطي" بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مواجهة الريان القطري، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية.

وتحددت مدة غياب المغربي ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع، يخوض خلالها برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا.

ومنذ إصابة صاحب الـ35 عامًا، خاض الشباب 11 مباراة في دوري روشن السعودي، خسر خلالها 22 نقطة!

تلقى الليوث الهزيمة في ست مباريات، وتعادل في مباراتين، فيما حقق الفوز في ثلاثة لقاءات أخرى.

لكن إحقاقًا للحق هنا .. فنتائج الشباب بالموسم الجاري بالأساس متراجعة سواء حضر أسد الأطلس أو غاب..

"الساطي" شارك في أربع مباريات - قبل تعرضه للإصابة - بالموسم الجاري من دوري روشن، لم يحقق بها الليوث سوى فوز واحد، وتعادلوا مرتين، فيما تلقوا هزيمة وحيدة.

لكن صدمة إصابته كانت نابعة أكثر من كونه كان منتشيًا وعائد بمعنويات عالية إلى الرياض، بعدما حقق لقب كأس العرب 2025 مع المنتخب المغربي.

حمدالله كان قائد "ريمونتادا" مواجهة الريان في الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية، حيث كانت أول مباراة بعد عودة من كأس العرب قطر 2025..

في تلك المباراة كان الليوث متأخرون بثنائية نظيفة، قبل أن ينجح الساطي في صناعة الهدف الأول للشباب لزميله عبدالله معتوق في الدقيقة 52 ثم سجل بنفسه هدف التعادل في الدقيقة 58 قبل أن يخرج مصابًا.