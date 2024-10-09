قبلة وتجاهل مع غضب وصداقة .. تجربة الاتحاد كفيلة لتبرئة عبدالرزاق حمدالله من اتهامات النصر وجماهيره!

حمد الله الاتحاد نجح في تبرئة حمد الله النصر!

قدم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أفضل المستويات مع النصر، ورغم ذلك لا تتذكر جماهير العالمي سوى الجانب المظلم من تلك المسيرة، ولكن بعد تجربته الثانية في دوري روشن السعودي مع الاتحاد، تبين أن كل التهم التي وجهت له كانت ظالمة!

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حمد الله نجح في تحقيق العديد من الأرقام القياسية مع النصر، أبرزها تسجيل 34 هدفًا بموسم 2018-19، ليكون أكثر من سجل في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي.

وبعد رحيله إلى الاتحاد، قاده لتحقيق دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غياب 13 عامًا، بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر السعودي.

ولكن رحيل حمد الله عن النصر صاحبه الكثير من المشاكل والأزمات، بجانب غضب الجماهير ضده واتهامه بأنه السبب وراء أزمات داخل غرفة ملابس الفريق، مؤيدين فكرة فسخ التعاقد معه، كما تم الهجوم عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المدرجات في المباريات.

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وعلى الجانب الآخر بعد رحيل حمد الله عن الاتحاد، تبادل رسائل الحب مع إدارة العميد، بالإضافة إلى تقدير الجماهير لما قدمه للفريق، وهذا ما ستناقشه معكم النسخة العربية من موقع "GOAL" خلال السطور التالية..