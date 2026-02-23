Goal.com
مباشر
Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"ويريدون للدوري السعودي أن يتطور" .. نجم مانشستر سيتي يبرئ "كوع" حمد الله ويؤكد صحة هدفه!

هدف كان يعني له الكثير..

في ليلة انتصاره الشخصي رقم 100 في دوري المحترفين السعودي، كان النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، يأمل في الاستفادة من انتفاضته الأخيرة، ليقرب المسافة مع منافسه السوري عمر السومة، في صراع الهداف التاريخي للمسابقة، من بوابة ضمك.

ولكن، جاء الحكم عبد الصمد بكري، ليحرم حمد الله من إنهاء مواجهة ضمك، في جولة "يوم التأسيس"، بالثنائية، بعدما قرر إلغاء هدفه بطريقة أثارت حالة من الجدل.

  • حمد الله يضحك على "إلغاء" الحكم

    وبينما كان حمد الله يحتفل بهدفه الثاني في شباك ضمك، بالدقيقة 44، قرر الحكم عبد الصمد بكري، إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة.

    الحكم علّل قراره بإلغاء الهدف، بأن حمد الله وجه ضربة "بالكوع"، لرأس سانوسي الهوساوي، لاعب ضمك، لحظة توجيه كرته الرأسية في الشباك، ليزيد بكري من الشعر بيتًا بتوجيه بطاقة صفراء إلى هدّاف الشباب.

    وكان رد فعل حمد الله، أنه ضحك على قرار الإلغاء، فيما سجل اعتراضًا للحكم، بداعي أنه لم يرَ لاعب ضمك، الذي كان خلفه، لحظة الارتقاء وضرب الكرة الرأسية، ليؤكد أنه لم يقصد ضرب المنافس بالكوع.

    • إعلان

  • نجم مانشستر سيتي يبرئ حمد الله

    "ويريدون للدوري السعودي أن يتطور"، بتلك الكلمات علّق المستشار الإعلامي بسام الدخيل، على إلغاء هدف حمد الله في مرمى ضمك، خاصة وأنه بنفس السيناريو، سجل نيكو أوريلي، ظهير مانشستر سيتي، هدفًا تم احتسابه في شباك نيوكاسل يونايتد.

    واستعرض الدخيل مقطع فيديو، يظهر هدف نيكو أوريلي في مرمى نيوكاسل، وفيه تدخل بالكوع على مدافع الخصم، إلا أن الحكم قرر احتساب الهدف دون مراجعة تقنية الفيديو، على العكس من دوري روشن، الذي شهد إلغاء هدف مهاجم الشباب، وإشهار البطاقة الصفراء ضده.

  • Abderrazak Hamdallah Omar Al SomahSocial gfx/ Goal Arabia

    هدف كان يعني الكثير

    وبعد إحرازه سداسية في مرمى تضامن حضرموت اليمني، في دوري أبطال الخليج، أعلن حمد الله عن نفسه بكل قوة، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات.

    حمد الله وقّع على الهدف الأول في فوز الشباب على ضمك بنتيجة (3-1)، إلا أنه كان بحاجة لهدفه الشخصي الثاني من أجل تقليص الفارق مع عمر السومة، مهاجم الحزم.

    صراع ثنائي على لقب الهدّاف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، تراجع فيه عبد الرزاق حمد الله كثيرًا أمام السومة، في ظل غيابه الطويل للإصابة، ليستغل النجم السوري الوضع، ويوسع الفارق مع منافسه المغربي.

    وحتى الآن، وصل السباق بين حمد الله والسومة على النحو التالي..

    * عمر السومة "الحزم": 159 هدف.

    * عبد الرزاق حمد الله "الشباب": 152 هدف.

    وفي آخر 5 مباريات شارك بها السومة في دوري روشن، نجح في إحراز هدفين فقط، بينما لم ينجح في هز شباك الأهلي أو النصر، الأمر الذي كان بمثابة فرصة على طبق من فضة، إلى حمد الله، ليتحرك بقوة من أجل تقليص الفارق، الذي وصل إلى "7" أهداف بين اللاعبين.

  • Abderrazak Hamdallah Shabab GFX GOAL ONLYGOAL AR

    "الشباب سيقول كلمته في الفائز بالدوري"

    وصرّح حمد الله بعد الفوز العريض على تضامن حضرموت بنتيجة (13-0)، الذي أنقذ حظوظ الليث في التأهل إلى إقصائيات دوري أبطال الخليج، بأن الشباب سيكون له كلمة في الفائز بدوري روشن السعودي، هذا الموسم، حيث سيخوض الفرق المنافسة على اللقب، مواجهات أمامه على أرضه.

    الشباب قدم نسخة مختلفة مع مدربه الجديد، نور الدين بن زكري، الذي صرح بأنه ليس طوق نجاة، بل طوق "نجاح"، حيث أعاد شخصيته الهجومية، بالإمكانات المتاحة، بثلاثة أهداف، واثنين ملغيين، رغم أن ضمك لم يكن ذلك المنافس السهل.

    الشباب أظهر حالة من اللامركزية في الخطوط، فتجد حمد الله يتراجع مع يانيك كاراسكو وبراونهيل، وتشاهد انطلاقات الأظهرة، وخاصة همام الهمامي الذي كان مصدر خطورة بكراته العرضية، فضلًا عن التقدم "المحسوب" للدفاع.

  • مواجهات قوية في انتظار الشباب

    بعد خسارته أمام الأهلي بنتيجة (2-5)، في آخر مبارياته مع المدرب إيمانول ألجواسيل، ثم انتفاضته مع ابن زكري، بثلاثية ضمك، يلعب الشباب عدة مباريات صعبة مع الفرق المتنافسة على لقب دوري روشن هذا الموسم، مما يجعل كلمات حمدالله صادقة، عن إمكانية تأثير فريقه في سباق الحصول على البطولة.

    وتأتي مباريات الشباب مع الكبار كالتالي ..

    الهلال : الجولة 24 يوم الجمعة 27 فبراير

    الاتحاد "وإن كان بعيدًا عن المنافسة" : في الجولة 28 يوم الجمعة 10 أبريل

    القادسية : الجولة 29 يوم الخميس 23 أبريل

    وأخيرًا أمام النصر: الجولة 33 يوم الأربعاء 13 مايو

    ويحتل الشباب المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 22 نقطة من 22 مباراة، ليبتعد بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط، ما يعني أن المدرب الجزائري سيكون أمام مهمة شاقة من أجل ضمان بقاء الليث في المحترفين، هذا الموسم.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الرياض crest
الرياض
الرياض
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0