عبدالإله العمري .. النصر لم يخطف إينيغو مارتينيز من برشلونة فقط بل "وجد روح رونالد أراوخو أيضًا"

خطف النجم الدولي عبدالإله العمري، قلب دفاع فريق النصر الأول لكرة القدم، الأنظار إليه بقوة؛ وذلك في كلاسيكو السعودية الكبير ضد النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة.

النصر خسر (2-3) أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثنائية النصر جاءت عن طريق العمري، في الدقيقتين 31 و44؛ إلا أن خطفه للأنظار كان لعديد الأسباب، وليس بفضل هدفيه فقط.

وفي الأساس.. هذه الثنائية لم تنقذ الفريق النصراوي، من خسارة الكلاسيكو السعودي الكبير؛ وذلك للأخطاء الدفاعية المتكررة، والتي كان العمري أحد أسبابها.

وأصبح النصر مهددًا الآن، بفقدان "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذا فاز نادي الهلال على ضمك مساء يوم الأحد، في نفس الجولة.

النصر يمتلك في رصيده 31 نقطة حاليًا، وبفارق نقطتين مؤقتًا عن الهلال "الوصيف"؛ بينما وصل الأهلي إلى النقطة 25، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور عبدالإله العمري في كلاسيكو النصر والأهلي، مساء يوم الجمعة..