Abdulelah Al-Malki
محمود خالد

رغم إشارته بالرحيل سابقًا .. عبدالإله المالكي يعطي مؤشرًا للبقاء مع الهلال برسالة "ضمنية" إلى إنزاجي!

هل توافق على بقاء المالكي أم رحيله عن الهلال؟

على مدار نوفمبر، كان عبد الإله المالكي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محور حديث الأوساط الكروية في السعودية، بعدما أبدى انفتاحه على فكرة الرحيل عن قلعة الزعيم، خاصة مع اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده.

وكان المالكي قد شارك في الـ"8" دقائق الأخيرة من مباراة الهلال ضد الفتح، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ليسجل حضوره الأول في موسم 2025-2026، حيث قرر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الدفع به من أجل تأمين النتيجة، بعد طرد زميله ناصر الدوسري خلال المباراة.

ويعتمد إنزاجي - بنسبة كبيرة - على مشاركة عبد الإله المالكي، في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يستعد اللاعب لمهمة جديدة، حيث يحل الهلال ضيفًا على الشارقة الإماراتي، الإثنين، في الجولة السادسة.

    السر وراء حديث المالكي بالرحيل عن الهلال

    وجاء حديث المالكي، تعليقًا على طرح الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، لملف رواتب اللاعبين المحليين في دوري روشن مؤخرًا، وتأثيرها على انتقالاتهم لفرق تمنحهم فرص مشاركة أكبر، مقارنة بالرباعي الكبير (الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي).

    وقال المالكي، عقب مباراة الفتح، إنه على استعداد للانتقال، ولكن من المستحيل أن يضحي بثلاث أرباع ما استلمه مع الهلال، ومن يريد لاعبًا يفيده يجب أن يعطيه حقه.

    وتلقى المالكي سؤالًا حول مدى إمكانية رحيله عن الهلال في يناير، ليجيب "أي لاعب مستعد يضحي من أجل المنتخب، أي لاعب يريد اللعب من أجل كأس العالم، بالعكس، إن شاء الله نجد في الميركاتو الشتوي لاعبين سعوديين يشاركون كي نخدم المنتخب، هذا هدفنا".

  • هل تراجع؟ .. المالكي يعطي مؤشرًا للبقاء

    وفي ظل الأنباء المتواردة، حول عروض محتملة لضم المالكي في يناير، بالتزامن مع آخر "6" شهور في عقده، أعطى متوسط ميدان الهلال، مؤشرًا حول إمكانية البقاء إلى نهاية الموسم.

    وقال المالكي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الهلال والشارقة، "أطمح للعب أكثر، والحمد لله لم أتعرض للإصابة هذا الموسم، وبالتأكيد سأقدم كل ما لدي من أجل خدمة الهلال".

    وأضاف عبد الإله "هدفنا واضح، وهو تحقيق اللقب (الآسيوي)"، فيما تلقى سؤالًا أيضًا بشأن المنافسة على دوري روشن، ليعلق بقوله "الحديث عن الدوري لا يزال مبكرًا، أمامنا مباريات كثيرة، ومنها ضد المتصدر (يقصد النصر)، وسنقاتل من أجل تحقيق المركز الأول والفوز بالبطولة".

    المالكي وإن اتفق مع تصريحه السابق، بشأن رغبته في زيادة نسبة مشاركته، إلا أنه أعطى مؤشرًا نحو البقاء، بحديثه حول الصراع مع الهلال على الدوري والنخبة الآسيوية، الذي يستمر حتى نهاية الموسم، وكذلك في رسالته الضمنية إلى إنزاجي، بالرغبة في اللعب أكثر.

    مستقبل المالكي .. صفقة الهلال الجديد ورحيل مايسترو الوسط!

    وكان الإعلامي عبد الرحمن العامر، قد ذكر عبر برنامج "دورينا غير"، بأنه لا يوجد اهتمام من قِبل إدارة نادي الهلال، بشأن تجديد عقد المالكي، رغم استعداده لدخول الفترة الحرة، التي تمنحه حريقة التفاوض مع نادٍ آخر، دون العودة لإدارة الزعيم.

    ونوّه العامر بأن صاحب الـ31 عامًا، يلقى اهتمامًا من قِبل نادي الدرعية، الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، حيث تنتظر الإدارة فقط دخوله الفترة الحرة من أجل التفاوض معه بشكل رسمي.

    ويأتي ملف المالكي، في ظل الجدل الدائر حول مستقبل وسط الهلال، بين رغبة النادي في التعاقد مع مراد هوساوي، متوسط ميدان الخليج، بتأكيد رسمي من رئيس "الدانة"، فضلًا عن الأنباء المتواردة بشأن عدم توصل البرتغالي روبن نيفيش، لاتفاق نهائي مع إدارة الهلال، بشأن تجديد عقده، ووجود رغبة من ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل في إعادته إلى الدوري الإنجليزي.

    المالكي .. الصليبي أخّر مسيرته مع الهلال كثيرًا

    لاعب الوسط الدولي بدأ مسيرته الكروية في عالم الساحرة المستديرة من الفئات السنية لنادي الوحيدة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لفرسان مكة في يوليو 2015.

    ومع الوحدة، شارك المالكي في 63 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع أربعة آخرين.

    لكن في صيف عام 2019، رحل المالكي من الوحدة إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، استمرت لمدة عامين ونصف.

    وخاض لاعب الوسط السعودي 72 مباراة مع النمور في مختلف البطولات، محرزًا ثلاثة أهداف وصانعًا لخمسة آخرين.

    لكن في شتاء عام 2022، ومع دخوله الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، وقع عبدالإله المالكي لصالح الهلال، على أن ينضم له مجانًا في صيف العام ذاته، لكن في الأخير اشترى الزعيم المدة المتبقية في عقده مع النادي الجداوي مقابل 1.65 مليون يورو.

    فيما شهدت فترة المالكي مع الهلال – المستمرة حاليًا – مشاركة الأقل طوال مسيرته بواقع 15 مباراة فقط وتسجيل هدف وحيد.

    بل وخلال تلك الفترة، خرج المالكي معارًا من الزعيم إلى الاتفاق لمدة موسم وحيد (2024-2025)، خاض خلاله 23 لقاء.

    وبخلاف تهميش دوره مع الهلال سواء لأسباب فنية أو لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين، فقد عرف خلال تلك الفترة طريق البطولات، متوجًا بالدوري السعودي 2023-24، وكأس خادم الحرمين الشريفين موسمي 2022-23 و2023-24.

    وبتخصيص الحديث عن الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي لم يخض المالكي سوى أربع مباريات فقط في مختلف البطولات، بواقع 111 دقيقة، لم يكن أساسيًا في أي منها، ولم يُكمل 90 دقيقة كاملة سوى أمام العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

