Getty Images Sport
ترجمه
"عار تام!" - المشجعون في حالة من عدم التصديق بعد حصول لويد كيلي على بطاقة حمراء "جنائية" في مباراة يوفنتوس ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
طرد كيلي بعد أن تعرض ليلماز عن غير قصد
يمر يوفنتوس بفترة سيئة للغاية، بعد أن خسر أربع من آخر خمس مباريات قبل مباراة الإياب الحاسمة ضد غلطة سراي. تعرضت "السيدة العجوز" لهزيمة قاسية 5-2 في المباراة الأولى من الدور الفاصل، مما يعني أن هناك حاجة إلى قلب النتيجة بشكل كبير في ملعب أليانز.
ومع ذلك، بعد أن تقدم الفريق بفضل ركلة جزاء من مانويل لوكاتيلي، تلقى فرصته في الوصول إلى دور الـ16 ضربة قوية في بداية الشوط الثاني. حصل المدافع السابق لبورنموث كيلي على بطاقة صفراء في الشوط الأول، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة عندما أصاب ساق باريس ألبير يلمظ بقدمه بعد أن قفز لضرب الكرة برأسه.
بدا الحادث مثيرًا للشفقة إلى حد ما، لكن كيلي تعرض بلا شك لمعاملة قاسية، حيث كان يركز بصره على الكرة قبل أن يصطدم بخصمه للأسف.
- AFP
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
أثار هذا القرار بالتأكيد بعض الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المشجعين على X عن عدم رضاهم عن هذا الحكم.
كتب @eszombek: "معاقبة لويد كيلي على القفز والفوز بالكرة أمر إجرامي".
ووافقه @MatthewRothman6 الرأي، مضيفًا: "هذا القرار ضد لويد كيلي قرار سيئ للغاية. عندما يقفز لاعب، أين من المفترض أن يهبط؟ لا ينبغي أن يحظى اللاعب المنافس بالتعاطف لمجرد وقوفه في منتصف مكان الهبوط".
وكتب @A_Jaay: "إن طرد الحكم لوي كيلي بسبب ذلك أمر مخزٍ. كيف يكون خطأه أن اللاعب وضع ساقه في مكان هبوط كيلي بعد أن أبعد الكرة برأسه؟"
قال @RashJuniorr: "لقد حصل لويد كيلي للتو على أغرب بطاقة حمراء رأيتها في 42 عامًا من مشاهدة المباريات... من المثير للإعجاب حقًا كيف أن الحكام الأوروبيين يزدادون سوءًا كل عام".
وخلص @viseanary إلى: "لقد حصل لويد كيلي للتو على واحدة من أسوأ البطاقات الحمراء التي رأيتها في حياتي. هذا سرقة. ربما لا يهم، لكن هذه ليست بطاقة حمراء مباشرة أبدًا. ليست بطاقة صفراء ثانية أبدًا، ويمكن القول إنها ليست حتى بطاقة صفراء أولى. عار. عار تام. @ChampionsLeague لا أهتم بـ يوفنتوس."
يوفنتوس يرد بقوة رغم قرار مثير للجدل
مع تفوقه بعدد اللاعبين، بدا من المرجح أن غلطة سراي سيحسم المباراة ويحجز مكانه في دور الـ16. لكن الأمور لم تسر على ما يرام للعملاق التركي، حيث سجل فيديريكو غاتي هدفاً في الدقيقة 70 قبل أن يسجل وستون ماكيني هدفاً برأسه ليتعادل النتيجة الإجمالية 5-5، مما أدى إلى اللجوء إلى الوقت الإضافي.
- Getty Images Sport
كيلي يواجه الإيقاف بسبب البطاقة الحمراء
لسوء حظ كيلي، يواجه اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا الآن احتمال تعليق عضويته في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بغض النظر عما إذا كان يوفنتوس سيصل في النهاية إلى دور الـ16. كان كيلي أحد أفضل لاعبي فريقه خلال موسم صعب حتى الآن، وهناك حديث يشير إلى أنه قد يتم استدعاؤه للانضمام إلى منتخب إنجلترا من قبل المدير الفني توماس توخيل.
إعلان