هاتريك الاتحاد لم يكن صدفة: عادل بولبينة "رعب جزائري" في كأس العرب .. وعلى الأرجنتين الحذر!

رسالة إنذار جزائرية من كأس العرب..

هكذا سجل البطل عودته بكل قوة، بعد بداية "متعثرة" في كأس العرب 2025، فبعد تعادل مع السودان، جاء منتخب الجزائر ليسحق البحرين بلا رحمة، بنتيجة (5-1)، في مباراة الجولة الثانية، والتي كادت أن تشهد غلة إضافية من الأهداف.

وفي ظل "سيل" الأهداف الجزائرية في شباك البحرين، جاء عادل بولبينة، نجم الدحيل القطري، ليعلن عن نفسه بقوة، باعتباره مفتاح فوز الخضر، بل وموهبة جاءت إلى الأراضي القطرية، لتعلن للجميع بأن محاربي الصحراء يمتلكون سلاحًا قد يقودهم للقب الثاني تواليًا.

وتمكن عادل بولبينة من التوقيع على هدفين وتمريرة حاسمة، من أصل 5 أهداف سجلها المنتخب الجزائري في شباك البحرين، كما كان أحد أبرز النجوم الذين نالوا الإشادة بمستواهم في مباراة السودان، رغم التعادل السلبي الذي آلت إليه المباراة.

    من الاتحاد إلى البحرين .. عادل بولبينة مصدر رعب الجزائر

    يمكن القول إن مباراة الاتحاد والدحيل القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة، كانت بمثابة الشرارة التي انطلق منها نجم ابن ولاية جيجل، بعدما فاجأ العميد بـ"هاتريك"، وتلاعب بخطوط الدفاع والوسط، معلنًا عن مهاراته ومرونته التكتيكية التي قادت الدحيل لانتصار عريض بنتيجة (4-2).

    هذا التألق الكبير الذي ظهر عليه بولبينة، قد جذب إليه الأنظار، في أول مواسمه مع الدحيل، بل وصار أحد الأسلحة التي يعول عليها المنتخب الجزائري في كأس العرب 2025، كـ"اختبار حقيقي" لمهارات اللاعب قبل الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر محاربي الصحراء.

    ورغم أن المنتخب البحريني، بطل كأس الخليج، بات مستسلمًا أمام المدافع الجزائرية التي استغلت مغامرته الهجومية، لتضرب الدفاعات بالكرات العرضية والبينية، إلا أن بولبينة كان مفتاحًا لهذا السيل من الأهداف، بفضل انطلاقاته من الطرف إلى العمق، وذكائه في التحرك بدون كرة، فضلًا عن إحراز الأهداف بطريقة رائعة.

    بالطبع لن يُقال إن المنتخب الجزائري يعول على عادل بولبينة بمفرده، كونه يملك كتيبة تجمع بين الشباب والخبرة، في وجود أسماء مثل ياسين براهيمي وسفيان بن دبكة وأمير سعيود، إلا أن نجم الدحيل قدم أوراق اعتماده ليكون أحد أبرز نجوم البطولة.

    تألق في وقت حاسم .. هل ينال الفرصة في إفريقيا؟

    رغم أن الطريق لا يزال طويلًا أمام الجزائر، إذا ما أرادوا الدفاع عن اللقب، إلا أن الحديث حول انضمام عادل بولبينة إلى المنتخب الأول، بات احتمالًا واردًا، في ظل الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

    وذكرت تقارير جزائرية بأن المدير الفني للمنتخب الأول، فلاديمير بيتكوفيتش، يدرس بجدية ضم الجناح الأيسر صاحب الـ22 عامًا، في قائمة الجزائر بكأس أمم إفريقيا، تزامنًا مع قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بالسماح بزيادة قوائم المنتخبات إلى 27 لاعبًا، فضلًا عن إصابة "المدافع" سمير شرقي، التي تعرض لها مع فريقه باريس إف سي أمام ليل.

    ولكن، قد يصبح بولبينة أمام "اختبار" صعب، إذا ما انتقل من قطر إلى المغرب، للمشاركة في المنتخب الأول، كما قد يتسبب في أزمة مع ناديه الدحيل، الذي قد يحتاج إلى خدماته من أجل مواصلة المشوار في الدوري وأبطال النخبة الآسيوية.

    رسالة تحذير إلى ميسي والتعمري

    قد تبدو نوعًا من المبالغة، ولكن إذا ما استمر عادل بولبينة على مساره في التألق، سواءً مع الدحيل أو المنتخب الجزائري، فسوف يصير بمثابة "رسالة تهديد" للمنتخبات المنافسة لمحاربي الصحراء في نهائيات كأس العالم 2026، في الصيف المُقبل.

    صحيح أن الطريق ما زال طويلًا، وأي مقعد في المنتخب الأول، سيشهد منافسة شرسة، قبل المونديال، إلا أن المرونة والمهارة التكتيكية التي يقدمها عادل بولبينة فوق أرض الميدان، قد تطلق شرارة نجم في منتخب سيواجه الأرجنتين، حامل اللقب، في مونديال 2026.

    يذكر أن قرعة كأس العالم، التي أقيمت في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن، الجمعة، قد أسفرت عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة، ليضرب موعدًا مع منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن.

  • ماذا قدم بولبينة بلغة الأرقام؟

    وشارك عادل بولبينة مع فريقه الدحيل في 17 مباراة، سجل خلالها هدفين و4 تمريرات حاسمة في دوري نجوم قطر، فضلًا عن 5 أهداف وتمريرة حاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهدفًا في تصفيات البطولة القارية.

    وجاءت قائمة أهدافه في موسم 2025-2026، على النحو التالي..

    * سجل هدفًا ضد الهلال في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * سجل هدفًا ضد شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الرابعة من دوري النخبة.

    * أحرز 3 أهداف في مرمى الاتحاد، في الجولة الخامسة من النخبة الآسيوية.

    * سجل هدفين في مرمى العربي في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.

    وأضاف بولبينة إلى رصيده، الهدفين والتمريرة الحاسمة مع منتخب الجزائر، في شباك البحرين، بكأس العرب 2025.

