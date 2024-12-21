هدف مذهل واحتفال بطريقة قناص السعودية و"العميد" في أمن الملعب .. أبرز ظواهر اليوم الافتتاحي بكأس خليجي 26

أبرز ما حدث في اليوم الأول بكأس خليجي 26..

شهدت فعاليات اليوم الافتتاحي من كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، أجواءً مثيرة كتبت بداية البطولة التي تستضيفها دولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر، وحتى الثالث من يناير المُقبل.

وتعادل منتخب الكويت مع سلطنة عمان بنتيجة (1-1)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، في المباراة الافتتاحية، حيث تقدم يوسف ناصر بهدف الكويت في الدقيقة 39، ليوقع على أول أهداف البطولة، ثم يرد عصام الصبحي بهدف التعادل العماني في الدقيقة 45+1.

وعلى ملعب جابر المبارك، تعادل منتخب قطر مع الإمارات بنتيجة (1-1)، وسجل أكرم عفيف هدف العنابي من علامة الجزاء في الدقيقة 17، بينما وجه يحيى الغساني هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 45+3.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ظواهر اليوم الافتتاحي بكأس خليجي 26..