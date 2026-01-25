ظهور ميسي الأول في 2026 | تغيير مبكر وخسارة بثلاثية نظيفة لإنتر ميامي!

كان أداء ميسي هادئًا، مثل بقية زملائه في الفريق، حيث كانت اللحظات الوحيدة التي شكلت خطرًا على إنتر ميامي هي الركلات الحرة التي افتقرت إلى الدقة. تم استبدال النجم الأرجنتيني في الدقيقة 63. لعب ميامي بتشكيلة قوية ضد الفريق البيروفي، حيث شارك لويس سواريز ورودريجو دي بول وماتيو سيلفيتي في التشكيلة الأساسية. كما شارك اللاعبان الجديدان داين سانت كلير وسيرخيو ريجيلون لأول مرة مع فريق هيرونز.