ظهور ميسي الأول في 2026 | تغيير مبكر وخسارة بثلاثية نظيفة لإنتر ميامي!

عانى إنتر ميامي من بداية صعبة في عام 2026، حيث خسر 3-0 في مباراته الافتتاحية للموسم التحضيري أمام أليانزا ليما في بيرو. قاد باولو جيريرو الفريق بتسجيله هدفين في الشوط الأول، بينما عانى ليونيل ميسي وزملاؤه من صعوبة في صنع فرص واضحة في ليلة مخيبة للآمال، مما شكل إنذارًا مبكرًا لفريق الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    ثنائية جيريرو الحاسمة

    ذهبت المباراة بشكل كبير لصالح أصحاب الأرض بفضل ثنائية باولو جيريرو، الذي سجل أول هدفين في المباراة. وجاء الهدف الثالث في الشوط الثاني، بعد تمريرة من فيديريكو جيروتي وتسديدة من لويس راموس.

    ميسي تم استبداله مبكراً

    كان أداء ميسي هادئًا، مثل بقية زملائه في الفريق، حيث كانت اللحظات الوحيدة التي شكلت خطرًا على إنتر ميامي هي الركلات الحرة التي افتقرت إلى الدقة. تم استبدال النجم الأرجنتيني في الدقيقة 63. لعب ميامي بتشكيلة قوية ضد الفريق البيروفي، حيث شارك لويس سواريز ورودريجو دي بول وماتيو سيلفيتي في التشكيلة الأساسية. كما شارك اللاعبان الجديدان داين سانت كلير وسيرخيو ريجيلون لأول مرة مع فريق هيرونز.

    سواريز يضيع فرصة سانحة

    أضاع لويس سواريز فرصة سانحة لتقليص الفارق في يوم عيد ميلاده التاسع والثلاثين. غادر سواريز الملعب في الدقيقة 63 برفقة دي بول وميسي.

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    ستكون المباراة التالية لإنتر ميامي ضد أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في 31 يناير في ميديلين.

0