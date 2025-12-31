لبى طلب ماتياس يايسله .. الأهلي يحسم صفقته الأولى في الانتقالات الشتوية

صحيفة الرياضية السعودية أكدت توصل الأهلي لاتفاق كامل مع نادي إنترناسيونال البرازيلي حول ضم مهاجمه الشاب ريكاردو ماتيوس خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مشيرة إلى أن توقيع العقود هو الخطوة التي تفصل الإعلان الرسمي.

المهاجم صاحب الـ19 عامًا سيُقيد في قائمة الأهلي تحت بند المواليد، وقد جاء التعاقد معه تلبية لطلب المدرب يايسله بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد في السوق الشتوي.

وأوضحت الرياضية أن ماتيوس أنهى بالفعل جميع الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه للفريق السعودي، وقد أشارت مصادر أخرى إلى أن مدة العقد يُتوقع أن تمتد لموسمين فقط.