"طلبات ماتياس يايسله لم تنفذ خلال 3 سنوات" .. رسالة تحذير من خطأ إداري في الأهلي!

رغم أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بدأ مرحلة التعافي تدريجيًا على مستوى النتائج، إلا أن ذلك لم يمنع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، من التعرض للانتقادات، بسبب تذبذب المستويات، والتي ساهمت في إبعاد الراقي عن الصدارة، مع مرور أولى 6 جولات.

"سنفوز بالدوري"، هكذا قطع النجم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، وعدًا لجماهير الراقي، كما فعل بالموسم الماضي، حينما تعهد بالتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، وحدث بالفعل، فيما تبعه عدد من النجوم، بالتعهد بالاستمرار في حصد البطولات هذا الموسم "2025-2026"، بعدما استهله بكأس السوبر، على غرار الوافد الجديد إنزو ميلوت.

ولكن، رغم أن الأهلي لم يتعرض للخسارة - حتى الآن - في دوري روشن، إلا أنه يقاتل على التواجد في المربع الذهبي، في ظل ابتعاده بفارق ست نقاط عن النصر "المتصدر".