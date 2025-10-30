Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
محمود خالد

"طلبات ماتياس يايسله لم تنفذ خلال 3 سنوات" .. رسالة تحذير من خطأ إداري في الأهلي!

لاعبان فقط في الأهلي يلعبان بمستوى ثابت..

رغم أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بدأ مرحلة التعافي تدريجيًا على مستوى النتائج، إلا أن ذلك لم يمنع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، من التعرض للانتقادات، بسبب تذبذب المستويات، والتي ساهمت في إبعاد الراقي عن الصدارة، مع مرور أولى 6 جولات.

"سنفوز بالدوري"، هكذا قطع النجم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، وعدًا لجماهير الراقي، كما فعل بالموسم الماضي، حينما تعهد بالتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، وحدث بالفعل، فيما تبعه عدد من النجوم، بالتعهد بالاستمرار في حصد البطولات هذا الموسم "2025-2026"، بعدما استهله بكأس السوبر، على غرار الوافد الجديد إنزو ميلوت.

ولكن، رغم أن الأهلي لم يتعرض للخسارة - حتى الآن - في دوري روشن، إلا أنه يقاتل على التواجد في المربع الذهبي، في ظل ابتعاده بفارق ست نقاط عن النصر "المتصدر".

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    الأهلي لا يلبي طلبات يايسله!

    ونوّه الناقد الرياضي محمد الصدعان، عبر برنامج "كورة" على فضائية روتانا خليجية، بأن ماتياس يايسله، على مدار ثلاثة مواسم مع الأهلي، لم يتم تلبية طلباته، فيما يتعلق بتدعيمات الفريق، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه في حال تراجع نتائج الفريق.

    وتساءل الصدعان حول فوز الأهلي بدوري النخبة الآسيوية، وعدم منافسته على دوري روشن، ليجيب بأن عوامل التتويج الآسيوية كانت أكبر، من حيث وفرة العناصر التي ساعدت الأهلي.

    الصدعان أشار أيضًا إلى تدعيمات الفريق الأول، وكذلك فريق تحت 21 عامًا، على غرار صفقة أتانجانا، فيما أوضح أن الأهلي كان بحاجة للاعب مركز 6، كما أنه لم يتعامل مع إصابة الجناح ويندرسون جالينو بالشكل المطلوب.

  • Al-Ahli v Celtic FC - Como CupGetty Images Sport

    إشادة بالثنائي وتحذير من أزمة إدارية

    وأضاف الصدعان أن لاعبين فقط في الأهلي، حاليًا، هم من يلعبون بمستوى ثابت، سواءً في المباريات الجماهيرية أو المتوسطة، أو مع الأندية الصغرى، وهما "فراس البريكان وإدوارد ميندي".

    في المقابل، حذر الصدعان من إمكانية اعتبار المدير الرياضي في النادي، يؤدي نفس دور مدير جهاز كرة القدم، وهذا ليس صحيحًا، مطالبًا باستقطاب مدير رياضي خبير متفرغ تمامًا، يبقى مع ماتياس يايسله ويكون صوتًا آخر للإدارة، ويقدم احتياجات الفريق إلى الإدارة أولًا بأول.

  • AhliGetty

    عودة كيسييه وموقف محرز

    في سياق متصل، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الأهلي تلقى دفعة معنوية عالية، بعد تأكد جاهزية الإيفواري فرانك كيسييه، نجم وسط الفريق، للمشاركة في مباراة الرياض، الخميس، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    وتعافى كيسييه من العارض الصحي الذي غيبه عن مباراة الباطن، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه شارك في التدريبات الجماعية، قبل ساعات.

    في المقابل، يخضع الثنائي رياض محرز وجالينو لفحوصات طبية، تحت إشراف المعد البدني، ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، علمًا بأن محرز يعاني من إصابة في الركبة، فيما يغيب جالينو عن الملاعب، منذ مشاركته في مباراة بيراميدز بكأس القارات الثلاث.

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

    واستهل الأهلي مشواره خلال الموسم الجاري، بانتصار عريض على القادسية (5-1)، ثم الظفر بكأس السوبر السعودي في هونج كونج، على حساب النصر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة النهائية، بالتعادل (2-2).

    وجاءت نتائج الأهلي منذ بداية موسم 2025-2026، حتى الآن، على النحو التالي..

    * الأهلي (1-0) نيوم "الجولة الأولى من دوري روشن".

    * العربي (0-5) الأهلي "دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين".

    * الاتفاق (0-0) الأهلي "الجولة الثانية من دوري روشن".

    * الأهلي (4-2) ناساف الأوزبكي "الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * الأهلي (3-3) الهلال "الجولة الثالثة من دوري روشن".

    * الأهلي (1-3) بيراميدز المصري "كأس القارات الثلاث - إنتركونتنينتال".

    * الحزم (0-2) الأهلي "الجولة الرابعة من دوري روشن".

    * الدحيل القطري (2-2) الأهلي "الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * الأهلي (1-1) الشباب "الجولة الخامسة من دوري روشن".

    * الأهلي (4-0) الغرافة القطري "الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * النجمة (0-1) الأهلي "الجولة السادسة من دوري روشن".

    * الباطن (0-3) الأهلي "دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين".

  • Ngolo Kante Muhannad Alshenqeeti - Ittihad AhliGetty Images

    ما ينتظر الأهلي

    ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 12 نقطة من ست مباريات، موقعًا على ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

    ويتأهب الأهلي لملاقاة الرياض، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.

    ويتبقى أمام الأهلي، ثلاث مباريات، حتى فترة التوقف الدولي، التي يشهدها شهر نوفمبر المُقبل، وهي على النحو التالي..

    * 30 أكتوبر: الأهلي ضد الرياض "دوري روشن السعودي".

    * 4 نوفمبر: السد القطري ضد الأهلي "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * 8 نوفمبر: الاتحاد ضد الأهلي "دوري روشن السعودي".

    وكانت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، قد أسفرت عن مواجهة بين الأهلي والقادسية في الدور ربع النهائي من البطولة.

