على طريقة ريتيجي.. ميلان يخشى فقدان "عموده الأساسي" بوليسيتش لصالح النصر!

يعتبر اللاعب الأمريكي عنصراً أساسياً في مشروع الروسونيري

كريستيان بوليسيتش أصبح هدفًا لنادي النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو، لكن ميلان أعلن أنه لم يتلق أي عرض رسمي لضم المهاجم الأمريكي.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن اللاعب الأمريكي مطروح على طاولة النادي السعودي الذي يرغب في تعزيز خط هجومه بضم لاعب تشيلسي السابق.

يعتبر النادي الأحمر والرمادي اللاعب أحد أعمدة مشروعه الفني ولا ينوي التخلي عنه، على الرغم من ذلك، فإن الشائعات القادمة من السعودية تثير اهتمام ميلان، خاصة في ضوء الوضع التعاقدي للاعب تشيلسي السابق: ينتهي عقده في عام 2027 مع خيار التمديد لمدة عام آخر، وهناك عرض للتجديد - تمديد حتى عام 2029 مع زيادة في الراتب - في انتظار التطورات.

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وقد وصفه المدير الرياضي إيجلي تاري بأنه أحد أعمدة الفريق للموسم المقبل، ولكن في كرة القدم الحالية، حيث يمكن للأندية السعودية أن تقدم رواتب خمسة أضعاف، كما تثبت حالة ريتيجي القريب جدًا من القادسية، لا يمكن استبعاد أي سيناريو.