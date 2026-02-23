طرد نجم تيد لاسو من منصب المدير الفني للرابطة الوطنية بعد ثمانية أشهر فقط

وقال رئيس النادي روري فيتزجيرالد في بيان أكد فيه رحيل كوكس: "مع بقاء العديد من المباريات في هذا الموسم، كان شعورنا المشترك هو أننا بحاجة ماسة إلى طاقة جديدة وزخم جديد لإعادة تركيز أذهان الجميع على تحديات الدوري والكأس التي تنتظرنا.

"مثل جميع الفرق، واجهنا تحديات بسبب الإصابات على طول الطريق، لكننا نعتقد أن فريقنا يمكنه العودة إلى مستواه في بداية الموسم، مما سيضمن لنا البقاء في الدوري الوطني ويمنحنا فرصة كبيرة للوصول إلى ويمبلي. نيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتمنى لسام كل التوفيق في مستقبله المهني كمدرب كرة قدم".

وجاء في بيان رسمي صادر عن النادي: "اتفق مجلس إدارة نادي ويلدستون لكرة القدم بعد ظهر اليوم بالإجماع على قرار إقالة سام كوكس من منصب المدير الفني.

"هذا التغيير يعني أيضًا أن المحلل ليام بادكوك سينضم إلى سام في مغادرة النادي على الفور.

"ويقدم نادي ويلدستون لكرة القدم شكره الخالص لكل من سام وليام على تفانيهما ومساهمتهما في النادي. وسيتولى مدرب الفريق الأول داني باين، إلى جانب بقية أعضاء فريق الإدارة، مسؤولية شؤون الفريق في مباراة الثلاثاء المقبل على أرضنا ضد براكلي تاون".