طرد نجم تيد لاسو من منصب المدير الفني للرابطة الوطنية بعد ثمانية أشهر فقط
خريج أكاديمية توتنهام يُطرد من فريق الدوري الوطني
مع اقتراب المباريات الحاسمة في الدوري والكأس، تم اتخاذ قرار بإعفاء كوكس من مهامه والبحث عن إلهام من صوت جديد في مقعد المدربين. أدت سلسلة النتائج السيئة للنادي، التي حقق فيها فوزًا واحدًا فقط في آخر 13 مباراة في الدوري الوطني، إلى إقالة المدرب في غرب لندن.
كوكس، الذي تخرج من أكاديمية توتنهام وقضى معظم مسيرته في دوريات غير تابعة للاتحاد، مثل فريق ويلدستون كلاعب بين عامي 2016 و2018. لكن عودته إلى بيئة مألوفة لم تسر كما كان مخططًا لها.
لماذا قرر ويلدستون الاستغناء عن المدرب كوكس
وقال رئيس النادي روري فيتزجيرالد في بيان أكد فيه رحيل كوكس: "مع بقاء العديد من المباريات في هذا الموسم، كان شعورنا المشترك هو أننا بحاجة ماسة إلى طاقة جديدة وزخم جديد لإعادة تركيز أذهان الجميع على تحديات الدوري والكأس التي تنتظرنا.
"مثل جميع الفرق، واجهنا تحديات بسبب الإصابات على طول الطريق، لكننا نعتقد أن فريقنا يمكنه العودة إلى مستواه في بداية الموسم، مما سيضمن لنا البقاء في الدوري الوطني ويمنحنا فرصة كبيرة للوصول إلى ويمبلي. نيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتمنى لسام كل التوفيق في مستقبله المهني كمدرب كرة قدم".
وجاء في بيان رسمي صادر عن النادي: "اتفق مجلس إدارة نادي ويلدستون لكرة القدم بعد ظهر اليوم بالإجماع على قرار إقالة سام كوكس من منصب المدير الفني.
"هذا التغيير يعني أيضًا أن المحلل ليام بادكوك سينضم إلى سام في مغادرة النادي على الفور.
"ويقدم نادي ويلدستون لكرة القدم شكره الخالص لكل من سام وليام على تفانيهما ومساهمتهما في النادي. وسيتولى مدرب الفريق الأول داني باين، إلى جانب بقية أعضاء فريق الإدارة، مسؤولية شؤون الفريق في مباراة الثلاثاء المقبل على أرضنا ضد براكلي تاون".
كوكس يرى أن الجدول الزمني قد تم توضيحه قبل عودة تيد لاسو
ويحتل ويلدستون، الذي وصل إلى الدور السادس من كأس الاتحاد الإنجليزي، المركز 17 في جدول الدوري الوطني - بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط. ويتمتع الفريق بمباريات مؤجلة على أقرب منافسيه، ويواجه براكلي تاون وبرينتري وموركامبي في مبارياته الثلاث المقبلة - حيث تحتل هذه الفرق مراكز أعلى أو أدنى منه مباشرة في الترتيب.
أصبح جدول كوكس خاليًا، بينما ينتظر المشجعون حول العالم بفارغ الصبر عودة تيد لاسو إلى خدمات البث العالمية. يجري حاليًا إنتاج الموسم الرابع من هذا المسلسل، مع اتخاذ قصصه اتجاهًا مختلفًا.
تيد لاسو الموسم الرابع: شخصيات وقصص جديدة موعودة
نيك محمد، الذي يلعب دور ناثان شيلي، وهو رجل المعدات الذي تحول إلى مدرب، أخبر موقع Collider بما يمكن توقعه من الجزء التالي من مغامرات AFC Richmond: "أعتقد أن التعهد بالسرية هو الصواب. انظر، أعلم أن الأمر يتعلق بمجموعة مختلفة تمامًا من الشخصيات. لا يمكنني حتى التحدث عن ذلك دون الكشف عن أي شيء! سنضطر إلى الانتظار. سنضطر إلى الانتظار لنرى من سيظهر وأين ومتى. لكنني أعلم أنهم يصورونه الآن، وقد كنت أتواصل معهم جميعًا. إنهم جميعًا بخير، لذا سنرى ما سيحدث".
وقد قال سابقًا عن عودة تيد لاسو، مع اقتراب انتهاء الموسم الثالث في مايو 2023: "تشير قصص الموسم الثالث إلى أن هناك إحساسًا حقيقيًا بالنهاية. تيد يعود إلى المنزل، أليس كذلك؟ ولكن كان هناك ما يكفي من الأمور التي تشير إلى أن هناك طريقًا للعودة. لم نكن نعرف على وجه اليقين، وكان الأمر دائمًا متروكًا لجيسون ليقرر ما إذا كان يريد المزيد".
قرر الممثل الهوليوودي جيسون سوديكيس، الذي يلعب دور الشخصية الرئيسية ويكتب المسلسل، أن هناك المزيد من القصص التي يمكن سردها. لا يوجد حتى الآن أي تصريح رسمي بشأن موعد إصدار الموسم الرابع من مسلسل Ted Lasso.
