طرد نجم تشيلسي السابق فيليبي لويس من منصب مدرب فلامنغو بعد فوزه 8-0 في نصف النهائي
رحيل قاسٍ وسط مهرجان الأهداف
أحدث نادي فلامنغو صدمة في عالم كرة القدم البرازيلية يوم الثلاثاء بإعلانه رسمياً رحيل المدرب لويس. جاء هذا القرار مفاجئًا، بعد الفوز الساحق 8-0 على مادورييرا في مباراة الإياب من نصف نهائي بطولة كامبيوناتو كاريوكا. ورغم أن النتيجة ضمنت فوزًا ساحقًا بنتيجة 11-0 في مجموع المباراتين وتأهل الفريق إلى النهائي لمواجهة غريمه التقليدي فلومينينسي، إلا أن إدارة النادي رأت أن التغيير ضروري لمعالجة التراجع الملحوظ في مستوى الأداء.
ينهي انتهاء ولاية لويس المفاجئ فصلاً مهماً في تاريخ روبرو-نيغرو. بعد انضمامه كلاعب في عام 2019 وانتقاله إلى التدريب عبر صفوف الشباب في عام 2024، قوبل صعوده إلى منصب كبير بضجة كبيرة. ومع ذلك، أثبتت البيئة المليئة بالضغوط في ماراكانا أنها غير مواتية لأسطورة النادي، حيث تحركت الإدارة بسرعة لإعادة توجيه الفريق.
في بيانرسمي، أكد النادي رحيل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا وجميع أعضاء طاقمه الفني. وقال النادي: "يعلن نادي ريغاتاس دو فلامنغو أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء (3)، لن يكون فيليبي لويس مسؤولاً عن الجانب الفني للفريق المحترف". "ومعه، يغادر إيفان بالانكو وديوغو لينهاريس النادي أيضًا. يشكر فلامنغو اللاعب والمدرب السابق فيليبي لويس على كل ما حققه وشاركه في هذه الرحلة".
الواقع القاسي لعمالقة أمريكا الجنوبية
يغادر لويس منصبه بسيرة ذاتية يحسدها العديد من المدربين المخضرمين، بعد أن أشرف على 101 مباراة حقق فيها 64 انتصارًا و15 هزيمة فقط. خلال موسميه المهيمنين في 2024 و2025، حصد عددًا مذهلاً من الألقاب، بما في ذلك كأس البرازيل، والدوري البرازيلي، وكأس ليبرتادوريس المرموقة. مثل هذا الإرث الحافل بالبطولات يجعل توقيت إقالته أمرًا لافتًا للنظر، مما يسلط الضوء على ثقافة "الفوز الآن" حيث لا يوجد أمان حتى للأبطال القاريين.
بدأت الشقوق في العلاقة تظهر في وقت مبكر من موسم 2026 على الرغم من الفوز الكبير في عطلة نهاية الأسبوع. قبل هزيمة مادورييرا، كان فلامنغو قد تذوق بالفعل خيبة الأمل بخسارته كأس السوبر أمام كورينثيانز وهزيمته أمام لانوس في كأس الكونميبول ريكوب. أدى فشل الفريق في حصد الألقاب في الأشهر الأولى من العام إلى خلق جو سام لم تستطع حتى ثمانية أهداف في مباراة واحدة إخفاءه.
خلال الفوز 8-0، سُمع بعض مشجعي فلامنغو يهتفون "لا خجل" للاعبين، معربين عن استيائهم الشديد من التوجه العام للفريق. رفض لويس، المحترف دائمًا، الاختباء من الانتقادات خلال مؤتمره الصحفي الأخير. حافظ على نفس الشخصية الكريمة التي جعلته في يوم من الأيام المفضل لدى المشجعين على أرض الملعب، معترفًا بثقل الشارة التي يمثلها.
وداع عاطفي في ماراكانا
بعد التفكير في الضغط المتزايد وعلاقته العميقة بالنادي، ألقى لويس خطابًا مؤثرًا قبل الإعلان عن خبر إقالته. "بغض النظر عما سيحدث، إذا لم أكن هنا غدًا، فإن حبي وولائي لفلامنغو سيبقى دائمًا. وأعتقد أن المشجعين يشعرون بنفس الشيء تجاهي"، كما اعترف للصحفيين.
ظل الظهير الأيسر السابق ثابتًا في اعتقاده بأن المشجعين لهم كل الحق في المطالبة بالتميز، حتى عندما تبدو النتائج إيجابية على لوحة النتائج. "الضغط المؤقت لا بد منه؛ كلاعب، كنت تحت ضغط شديد وانتقادات شديدة، وهذا أمر صحيح، وقد جعلني ذلك أفضل"، أوضح، مظهرًا المرونة التي ميزت مسيرته الكروية على أعلى مستوى في أوروبا.
بعد أن تأثر بوضوح وهو يفكر في نهاية رحلته في ريو دي جانيرو، استرجع لويس بفخر كبير سبع سنوات من ارتباطه بالنادي. كان صريحًا بشأن تأثير النادي على حياته الشخصية والمهنية، ورفض أن يشعر بالمرارة بسبب التدقيق الذي واجهه خلال بداية العام الجديد الصعبة.
اختتم لويس مؤتمره الصحفي الأخير بتأكيد علاقته مع مشجعي روبرو-نيغرو، بغض النظر عن قرار مجلس الإدارة في النهاية بالسير في اتجاه مختلف. "لا شك لدي أنني عشت أفضل سنوات حياتي هنا"، صرح.
البحث عن خليفة ونهائي الديربي
الأنظار تتجه الآن إلى منصب المدرب الشاغر، حيث أفادت شبكة ESPN أن إدارة فلامنغو قد حددت ليوناردو جارديم كمرشح رئيسي. المدرب البرتغالي حاليًا بلا عقد، ويُعتقد أن المفاوضات في مرحلة متقدمة، حيث ورد أن ممثلي جارديم وصلوا إلى ريو يوم الثلاثاء لإنهاء العقد.
التحدي المباشر الذي يواجه الفريق هو تجاهل الضوضاء والتركيز على الألقاب التي يمكن الفوز بها على الفور. من المقرر أن يواجه فلامنغو فريق فلومينينسي يوم الأحد في نهائي ديربي مهم سيحدد مسار بقية العام. يجب على اللاعبين الآن التكيف مع فلسفة جديدة بين عشية وضحاها، مع التعامل مع قاعدة جماهيرية لا تزال متطلبة على الرغم من إنجازاتهم الأخيرة في تسجيل الأهداف.
