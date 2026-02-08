AFP
"أمر يحدث للمباراة الثالثة" .. مدرب ليون غاضب بسبب طرد إندريك والخصم يرد بقوة!
إندريك يُطرد بالبطاقة الحمراء أمام نانت
لم يكن بوسع المراهق البرازيلي أن يتمنى بداية أفضل لإعارته مع عملاق فرنسا ليون الشهر الماضي، إذ بدأ بقوة بتسجيله خمسة أهداف وصناعتين في خمس مباريات فقط. وقد انطلقت هذه البداية المذهلة بفضل هاتريك سجّله أمام ميتز في ظهوره الثالث فقط مع الفريق، مذكّرًا ناديه الأصلي وبقية العالم بمدى موهبته.
وكان المهاجم مصممًا على مواصلة مستواه التهديفي اللافت أمام نانت يوم السبت ومساعدة ناديه الجديد على مواصلة الصعود في جدول الترتيب، لكن مباراته انتهت مبكرًا بعدما أشهر له الحكم بطاقة حمراء مباشرة بعد مرور ساعة بقليل من اللقاء.
ومع تقدم ليون 1-0 بالفعل بفضل هدف بافيل شولك، كان فونسيكا يأمل أن يحافظ لاعبوه على رباطة جأشهم ويحسموا فوزًا مهمًا خارج الديار. لكن بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني، كان إندريك، الذي كان يحمل بطاقة صفراء بالفعل، يطارد الكرة قبل أن يعترض طريقه ديهماين تابيبو. وبفعل الإحباط، ركل مهاجم ليون لاعب نانت وأصابه في الكاحل، لينال بطاقة صفراء أخرى.
وبعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، نُصح الحكم بترقية المخالفة الثانية التي تستوجب الإنذار إلى بطاقة حمراء مباشرة. وسيعني هذا القرار المُشدَّد إيقاف البرازيلي لمدة أطول، كما أشار إلى أن الركلة كانت أشد خطورة مما اعتُقد في البداية.
فونسيكا يهاجم الحكم
بعد المباراة، هاجم فونسيكا الحكم بسبب ما اعتبره طردًا قاسيًا للغاية لنجمه الشاب، والذي رأى أنه تعرض لخطأ من تابيبّو في البداية خلال بناء الهجمة التي سبقت الركلة. وقال المدرب البرتغالي عن البطاقة الحمراء: «بالنسبة لي، كان الأمر قاسيًا جدًا، قاسيًا جدًا. كان هناك خطأ قبل ذلك وكان واضحًا جدًا. لاعب نانت لم يكن ينوي لعب الكرة، بل كان ينوي إيقاف إندريك».
وواصل حديثه مشيرًا إلى الاستهداف الذي يتعرض له المراهق، إذ يواجه المهاجم دفاعًا عدوانيًا، وهو ما يعتقد فونسيكا أنه يتجاوز الحد. وقال: «الشيء الثاني الذي أريد قوله هو أن هذه هي المباراة الثالثة التي يبدأ فيها الخصوم المباراة بقدر كبير من العدوانية تجاه إندريك». وأضاف: «كنت أظن أن هذه الأمور أصبحت من الماضي، لكن النية كانت واضحة.
«لقد كانوا ينوون حقًا ترهيب إندريك. يجب على الحكام حماية موهبة لاعب مثل إندريك».
مدرب نانت يرفض المزاعم
ردّ نظير فونسيكا على الاقتراحات التي تقول إن فريقه كان مُعدًّا لاستهداف إندريك. وكان مدرب نانت، أحمد قنطاري، غير مصدّق في رفضه لادعاء فونسيكا، وقال إنه بما أن لاعبه هو من خرج مصابًا نتيجة ركلة إندريك، فلا أساس للادعاء المطروح.
وقال قنطاري مندهشًا: «إندريك لا يحظى بالحماية الكافية رغم أنه هو من يوجّه لكمة؟». وأضاف: «إنه لاعبي من خرج مصابًا. كنتُ أفضل ألا يخرج لاعبي مصابًا، وأن يتمكن لاعبي من تحمّل المخالفات الصغيرة كما فعل إندريك. نعم، كانت هناك مباراة داخل المباراة مع دهمين تابيبّو، وكانت هناك مراقبة مزدوجة مع يوهان ليبينان، وكانت هناك عودات دفاعية من ماتيس أبلين. لكن، بالطبع، عندما تملك لاعبين بهذه الجودة، فإنك تركز على إيقافهم، وأعتقد أن لاعبيّ اليوم قاموا بذلك بشكل جيد».
إندريك سيقضي عقوبة الإيقاف
تم إخراج تابيبّو من أرض الملعب على نقالة بسبب إصابة في كاحله وربلة ساقه، ولم يكن قنطاري متأكدًا من المدة التي سيظل خلالها بعيدًا عن الملاعب. أما إندريك، فبسبب طرده نتيجة سلوك عنيف، فمن المرجح أن يقضي عقوبة إيقاف طويلة ستحد مؤقتًا من زخمه القوي مع ليون.
ومع ذلك، ونظرًا لبدايته المبهرة وحماية فونسيكا له، فمن المحتمل أن يعود إندريك إلى التشكيلة الأساسية فور عودته.
