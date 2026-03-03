Getty
ترجمه
طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة تغادر السعودية متجهة إلى مدريد بعد استهداف السفارة الأمريكية بطائرات إيرانية بدون طيار
طائرة رونالدو غادرت السعودية متجهة إلى مدريد
تعرضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم مدمر بطائرات مسيرة خلال غارة ليلية، حيث زعمت وسائل الإعلام الإيرانية أن مبنى في البحرين قد دمر أيضًا. وقد بدأ الرعايا الأجانب في الفرار من الشرق الأوسط خوفًا على سلامتهم.
وربما كان رونالدو جزءًا من هذا النزوح الجماعي، إلى جانب شريكته جورجينا رودريغيز وأطفاله الخمسة، حيث أفادت صحيفة ديلي ميل أن طائرته الخاصة الفاخرة غادرت السعودية متجهة إلى أوروبا.
يُظهر متتبع الرحلات الجوية أن طائرة بومباردييه جلوبال إكسبريس قضت سبع ساعات في الجو قبل وصولها إلى مدريد. غادرت الطائرة في الساعة 8:00 مساءً وهبطت في العاصمة الإسبانية قبل الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. يُظهر موقع Flightradar24 أن طائرة رونالدو اتجهت فوق مصر والبحر الأبيض المتوسط قبل أن تصل إلى وجهتها.
نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المقيمين في عدة دول في الشرق الأوسط بمغادرة المنطقة بسبب المخاطر الأمنية المستمرة. ويقال إن هناك 94000 مواطن بريطاني يبحثون عن طريقة للخروج من دبي، مع وجود عدد كبير من المشاهير الذين وقعوا ضحية لهذه الهجمات المرعبة - مع مشاركة آخر المستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
- Getty/X
تبلغ قيمة طائرة رونالدو الخاصة 61 مليون جنيه إسترليني
يبدو أن رونالدو قد استجاب لنصيحة الحكومة فيما يتعلق بإيجاد ترتيبات معيشية بديلة، حيث كان الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية في وضع محظوظ يسمح له بترتيب رحيله السريع.
في عام 2024، اشترى اللاعب الدولي البرتغالي طائرته الخاصة من طراز Bombardier Global Express 6500 - التي تبلغ قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار) - بعد بيع طائرته Gulfstream G200 التي اشتراها في عام 2015 مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار).
تتسع الطائرة المذكورة لـ 15 راكبًا وتتميز بمنطقة جلوس بها طاولات وأرائك، وغرف نوم بها سرير مزدوج ومنطقة دش منفصلة. تم تخصيص طائرة رونالدو بشعار علامته التجارية CR7، وغالبًا ما تستخدمها جورجينا لحضور الأحداث الفاخرة في كل ركن من أركان العالم.
توقف اللعب: إصابة رونالدو وتأجيل المباريات
لا يواجه رونالدو أي مشكلة في تمويل رحلاته الفاخرة، حيث يواصل العمل بموجب أكثر العقود ربحًا في عالم كرة القدم - حيث يُقال إن عقد اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا مع نادي النصر يدر عليه ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني يوميًا.
يمنع هذا اللاعب العظيم من القيام بعمله اليومي في الوقت الحالي - بعد عودته مؤخرًا من إضراب مفاجئ - بعد إصابته في آخر مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين ضد الفحيا. وقد أثيرت مخاوف بشأن خطورة هذه الإصابة العضلية.
ومع ذلك، حصل رونالدو وزملاؤه على استراحة في جدول مبارياتهم، حيث تم تأجيل مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا ضد الوصل بسبب تصاعد العنف في الشرق الأوسط.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: "في ضوء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباريات الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2025/26 في المنطقة الغربية، والتي كان من المقرر إجراؤها في 2-3 مارس 2026، سيتم إعادة جدولتها.
بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل مباريات الدور ربع النهائي من الدوري الآسيوي لكرة القدم 2 والدوري الآسيوي للتحدي التي تشارك فيها فرق من المنطقة الغربية، والتي كان من المقرر إجراؤها في 3 و4 مارس 2026، حتى إشعار آخر.
"ستقام المباريات التي تشارك فيها أندية من المنطقة الشرقية في جميع مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم كما هو مقرر أصلاً. سيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة هذه الحالة المتطورة بسرعة عن كثب، ويظل مصمماً على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والمشجعين".
- Getty
علاقة رونالدو بريال مدريد
قد يكون رونالدو الآن قد عاد إلى بيئة مألوفة، بعد أن أمضى تسع سنوات لا تُنسى كلاعب في ريال مدريد بين عامي 2009 و2018 - حيث سجل 450 هدفًا خلال تلك الفترة التي فاز فيها بدوري أبطال أوروبا ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي. كما التقى CR7 بزوجته المستقبلية جورجينا خلال فترة وجوده في سانتياغو برنابيو، حيث بدأ الثنائي السعيد في التخطيط لحفل الزفاف بعد إعلان خطوبتهما في أغسطس 2025.
إعلان