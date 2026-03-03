طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة تغادر السعودية متجهة إلى مدريد بعد استهداف السفارة الأمريكية بطائرات إيرانية بدون طيار

تعرضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم مدمر بطائرات مسيرة خلال غارة ليلية، حيث زعمت وسائل الإعلام الإيرانية أن مبنى في البحرين قد دمر أيضًا. وقد بدأ الرعايا الأجانب في الفرار من الشرق الأوسط خوفًا على سلامتهم.

وربما كان رونالدو جزءًا من هذا النزوح الجماعي، إلى جانب شريكته جورجينا رودريغيز وأطفاله الخمسة، حيث أفادت صحيفة ديلي ميل أن طائرته الخاصة الفاخرة غادرت السعودية متجهة إلى أوروبا.

يُظهر متتبع الرحلات الجوية أن طائرة بومباردييه جلوبال إكسبريس قضت سبع ساعات في الجو قبل وصولها إلى مدريد. غادرت الطائرة في الساعة 8:00 مساءً وهبطت في العاصمة الإسبانية قبل الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. يُظهر موقع Flightradar24 أن طائرة رونالدو اتجهت فوق مصر والبحر الأبيض المتوسط قبل أن تصل إلى وجهتها.

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المقيمين في عدة دول في الشرق الأوسط بمغادرة المنطقة بسبب المخاطر الأمنية المستمرة. ويقال إن هناك 94000 مواطن بريطاني يبحثون عن طريقة للخروج من دبي، مع وجود عدد كبير من المشاهير الذين وقعوا ضحية لهذه الهجمات المرعبة - مع مشاركة آخر المستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي.