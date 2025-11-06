Lionel Messi Cristiano Ronaldo Al Hilal aircraft GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

"الهلال لا يحتاج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لتحقيق الإنجازات"! .. حقيقة ناقصة أثبتتها المشاركة المونديالية الخادعة والطائرة الجدلية

إنجازات الهلال تتوالى من سنة إلى أخرى..

عندما يتم ذكر اسم عملاق الرياض الهلال؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أعرق الأندية الآسيوية والعربية، على الإطلاق.

الهلال أحد الأندية الآسيوية والعربية القليلة، التي تعمل وفق منظومة ثابتة - مهما تغيرت الإدارات -؛ ما يجعل الكثيرين يشبهونه بالفرق الأوروبية.

هذه المنظومة قادت فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى تسيُّد البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية لسنواتٍ عديدة للغاية؛ قبل الوصول إلى العالمية.

نعم.. الفريق الهلالي أثبت قدرته الكبيرة على مقارعة أندية أوروبا والعالم، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وتحديدًا في السنوات الأربع الماضية.

أما اقتصاديًا وتجاريًا؛ فقد تطور نادي الهلال بشكلٍ ملحوظ للغاية مؤخرًا، مع الإعلان عن الكثير من المفاجآت المهمة إلى جماهيره.

ووسط ذلك.. تستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ بعض الإنجازات التي حققها الهلال، في الفترة الأخيرة.

  • Manchester City FC v Al-Hilal: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    3 إنجازات مهمة لنادي الهلال في الفترة الأخيرة

    إنجازات نادي الهلال في الفترة الأخيرة لا تُعدّ ولا تُحصى؛ لكننا يُمكن أن نركز على ثلاث منها، على النحو التالي:

    * أولًا: إنجاز كأس العالم للأندية.

    * ثانيًا: إنجاز ميزانية المليار ريال.

    * ثالثًا: إنجاز تدشين طائرة الفريق الخاصة.

    وبالحديث عن النقطة الأولى.. نستطيع أن نقول بإن فريق الهلال الأول لكرة القدم لم يكتفِ بالمشاركة في كأس العالم للأندية فقط، خلال السنوات القليلة الماضية؛ بل تحقيق إنجازات تاريخية فيها.

    وحقق الهلال "وصافة" كأس العالم للأندية 2022؛ بعدما خسر في المباراة النهائية أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل خمسة.

    وبعد 3 سنوات.. أصبح الزعيم الهلالي أول فريق سعودي يُشارك في بطولة كأس العالم للأندية بـ"نظامها الجديد"؛ والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، صيف 2025.

    وقدّم الهلال مستوياتٍ مبهرة في هذه النسخة؛ وذلك بتعادله (1-1) مع ريال مدريد وفوزه التاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي (4-3)، قبل الخروج من دور ربع النهائي على يد فلومينينسي البرازيلي. 

    أما بخصوص النقطة الثانية.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، المُقرب جدًا من الهلال، أن النادي السعودي العملاق حقق ميزانية هي "الأضخم في تاريخه" خلال العام الماضي؛ وصلت إلى مليار ريال.

    ولم يسبق لأي نادٍ سعودي أن حقق هذا الرقم في ميزانيته؛ ليؤكد الزعيم الهلالي نجاحه الاقتصادي، مثلما يفعل رياضيًا.

    وأخيرًا.. دشن الهلال طائرته الخاصة منذ أيامٍ قليلة للغاية، تحت شعار "نحلّق معًا نحو أمجاد أرحب"؛ ليصبح أول نادٍ في تاريخ الشرق الأوسط، يفعل ذلك.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL

    الهلال يحقق إنجازاته بدون كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

    المثير في الأمر.. أن نادي الهلال حقق كل هذه الإنجازات - سالفة الذكر -، بدون اثنين من أساطير كرة القدم؛ وهما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

    رونالدو وميسي كان من الممكن لأحدهما أن يرتدي قميص فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لولا أن الظروف المختلفة، حالت دون ذلك.

    مثلًا.. الهلال وحسب تصريحات رئيسه السابق فهد بن نافل، كان قريبًا جدًا من التوقيع مع رونالدو في 2022؛ لولا قرار حرمانه من التعاقدات في ذلك الوقت، بسبب قضية اللاعب محمد كنو الشهيرة.

    ونتيجة لحرمان الزعيم الهلالي من التعاقدات؛ تحوّل مصير الأسطورة البرتغالية من الفريق الأزرق، إلى عملاق الرياض الآخر نادي النصر.

    أيضًا.. كان الهلال قريبًا جدًا من التعاقد مع ميسي صيف 2023؛ قبل أن يغيّر الأسطورة الأرجنتينية وجهته في اللحظة الأخيرة، إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

    تغيير ميسي وجهته من الهلال إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ جاء بعد رفض السعودية تلبية بعض شروطه - منها التعاقد مع عدد من اللاعبين المقربين منه "أصدقائه" -، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" عبدالله حماد.

    المهم من كل ما سبق.. الهلال لم يسقط بعد فشل التعاقد مع هاتين الأسطورتين؛ بل واصل تفوقه الرياضي والاقتصادي على منافسيه، ومنهم النصر الذي يملك رونالدو في صفوفه.

    النصر لم يشارك في كأس العالم للأندية رغم امتلاكه رونالدو؛ كما أنه لم يصل إلى ميزانية المليار ريال، ولم يدشن طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم.

  • Al HilalGetty Image/ Goal AR

    جدل كبير بسبب طائرة الهلال.. ورد على الساخرين منها!

    ومن حيث توقفنا في السطور السابقة سنبدأ حديثنا الآن؛ بخصوص طائرة نادي الهلال، التي تم تدشينها خلال الأيام القليلة الماضية.

    الكثيرون سخروا من الهلال؛ في الوقت الذي كان يفتخر فيه الزعيم بأنه أول نادٍ في السعودية والشرق الأوسط، يمتلك طائرة تحمل علامته التجارية.

    السخرية من الهلال جاءت بسبب أن الطائرة التي تم تدشينها؛ هي مُستأجرة أساسًا من شركة "طيران ناس"، وليست ملكًا للنادي.

    وستظل هذه الطائرة تستخدم في نقل المسافرين عبر الرحلات العادية؛ لكن ستكون الأولوية للزعيم الهلالي، خلال أوقات تنقلاته.

    وهُنا.. أشار البعض إلى أن ناديي القادسية والأهلي سبقا الهلال؛ عندما قام باستئجار طائرة خاصة، في وقتٍ سابق.

    إلا أن الحقيقة غير ذلك تمامًا، وفيها انتقاص كبير من الإنجاز التاريخي الذي حققه الهلال؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: القادسية قام باستئجار طائرة خاصة؛ لنقل جماهيره - مثل الحافلات - خلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

    * ثانيًا: الأهلي قام باستئجار طائرة خاصة؛ من أجل نقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة واحدة فقط.

    لكن مع الهلال ستكون الطائرة مخصصة له بالكامل، حسب الاتفاقية الموقعة مع شركة "طيران ناس"؛ مع استخدمها في الرحلات العادية، عندما لا تكون هُناك تنقلات لبعثة الفريق الأزرق.

    وعن ذلك قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج أيضًا، في رده على الساخرين من الزعيم الهلالي: "هل سمعتم يومًا عن نادٍ لديه طائرة خاصة؟!.. كل الأندية في العالم التي لديها طائرات خاصة، تمتلكها شركاتٍ كبيرة".

    وأضاف الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "هل يعقل فريق يسافر 30 مرة في الموسم الرياضي الواحد، يتم إيقاف طائرة له طوال السنة.. شيء طبيعي أن تكون الطائرة مُستأجرة".

    وأشار الإعلامي الرياضي المخضرم إلى أن الفنانين ورجال الأعمال أنفسهم، يقومون باستئجار الطائرات؛ حتى من يمتلك منهم طائرة يقوم باستخدامها في أوقاتٍ معينة، وتُترك للتأجير باقي الوقت.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إذًا.. هل نجح الهلال بدون نجم كبير حقًا مثل رونالدو وميسي؟!

    وبعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ أصبح لزامًا علينا أن نتساءل: "هل نجح نادي الهلال حقًا بدون نجم كبير مثل الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟!".

    نحن ذكرنا في السطور الماضية أن الهلال، حقق إنجازاته الرياضية والاقتصادية والتجارية مؤخرًا؛ رغم عدم تمكنه من حسم صفقتي رونالدو وميسي، في 2022 و2023.

    وبالرغم من ذلك.. دعونا نعود ونؤكد أن هذه الإنجازات ستظل ناقصة؛ حيث كانت من الممكن أن تكون أفضل بكثير مع رونالدو وميسي، على النحو التالي:

    * أولًا: المستوى الرياضي:

    عندما حقق الهلال "وصافة" كأس العالم للأندية 2022، وكذلك عندما شارك في النسخة التاريخية لمونديال 2025 بـ"نظامه الجديد"؛ فذلك كان بسبب تتوّيجه بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

    أي أن اللقب الآسيوي الذي حققه الهلال في 2021؛ هو من قاده للإنجازات العالمية، عامي 2022 و2025.

    بمعنى.. مشاركة الهلال في النسخة المونديالية الأخيرة، يُمكن اعتبارها "خادعة" نوعًا ما؛ حيث لم تكن لتحدث لولا تطبيق النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية - الذي سمح بتواجد 4 أندية آسيوية -، وذلك بسبب فشله قاريًا مؤخرًا.

    وتظل الحقيقة المرة؛ هي أن الهلال لم يحقق اللقب الآسيوي منذ أكثر من 4 سنوات، وهو وقتٍ طويل بالنسبة لفريقٍ بحجم عملاق الرياض.

    كذلك محليًا.. الزعيم الهلالي في آخر 3 مواسم، حقق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين مرة واحدة فقط، وذلك في 2023-2024؛ بينما ذهبت نسختي 2022-2023 و2024-2025، لمصلحة عملاق جدة الاتحاد.

    وبالتالي.. فإن الهلال الذي حقق نجاحات رياضية كبيرة على الورق؛ سنجد عندما نتعمق في النظر إليها، بأنها ناقصة وليست مثالية.

    وكان من الممكن أن يكون وضع الهلال أفضل بكثير رياضيًا، بتحقيق عدة ألقاب قارية ومحلية أخرى؛ إذا نجح في التعاقد مع نجم كبير، خاصة ميسي الذي يتناسب أسلوبه مع منظومة الفريق الأزرق.

    * ثانيًا: اقتصاديًا وتجاريًا:

    علامة نادي الهلال تبيع نفسها بنفسها أساسًا، وهذه حقيقة لا يُمكن لأي أحد أن ينكرها؛ حيث تقوم العديد من الشركات بملاحقة هذا النادي، من أجل رعايته وتوقيع اتفاقيات تعاون معه.

    أكبر دليل على ذلك.. الطائرة الخاصة التي دشنها الهلال بالتعاون مع شركة "طيران ناس"؛ رغم كل الجدل الذي صاحبها، ومحاولات التشكيك في هذا الإنجاز الكبير.

    أيضًا.. الهلال من أكثر الأندية الناجحة، في ترويج علامته التجارية؛ فهو يستطيع التسويق لنفسه، حتى في أسوأ الظروف وبدون نجم من الصف الأول.

    إلا أنه يجب أن نتخيل قليلًا مع طرح سؤال مهم؛ وهو: "ماذا لو اقترن اسم رونالدو وميسي بنادي الهلال؟!".

    الإجابة بالتأكيد ستكون هي النجاح المبهر اقتصاديًا وتجاريًا؛ فمثلًا الكثيرون يلومون على نادي النصر أنه لم يستغل تواجد رونالدو في صفوفه، من أجل تسويق علامته بشكلٍ أكبر من ما يحدث الآن.

    ومثلما ذكرنا.. الهلال ناجح جدًا في مثل هذه الأمور؛ لذلك كان من المؤكد أنه سيستغل اسم رونالدو وميسي بالشكل الأمثل، بدرجة تجعله يصل إلى العالمية اقتصاديًا وتجاريًا.

    المغزى من ذلك هو أن الهلال وبالرغم من كل الإنجازات التي حققها في الفترة الأخيرة "رياضيًا، اقتصاديًا وتجاريًا"؛ إلا أنها تظل ناقصة بدون ميسي ورونالدو، أو أي اسم عالمي كبير.