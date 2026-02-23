تعرضنا لظلم واضح.. ضمك يصعد أحداث مباراته ضد الأهلي ويكشف عن مطالبه!

أصدر نادي ضمك بيانًا شديد اللهجة؛ وذلك عقب الخسارة أمام فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء يوم الإثنين.
الأهلي فاز (1-0) على ضمك، مساء يوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وفي هذا السياق.. أعلن نادي ضمك تصعيد أحداث مباراته ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى دائرة التحكيم.
ضمك كشف في بيانٍ رسمي، عن أنه يعتزم توجيه خطاب إلى دائرة التحكيم؛ يشمل كافة الحالات التي تضرر منها الفريق الأول لكرة القدم، في مباراته ضد الأهلي.
وشدد ضمك على أنه سيُطالب في خطابه، بتفسير واضح من دائرة التحكيم؛ بشأن ما اعتبره أخطاء مؤثرة تعرض لها، في هذه المباراة.
وأوضح النادي أن هذا التصعيد؛ يأتي للحفاظ على حقوقه، وبما يضمنه القانون وكافة الأنظمة المعمول بها.
لم ينتهِ الأمر هُنا.. نادي ضمك ناشد دائرة التحكيم، بضرورة مراجعة الأخطاء التي تعرض لها الفريق الأول ضد عملاق جدة الأهلي؛ بشكلٍ مسؤول وجدي، لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
كما طالب ضمك بضرورة إسناد المباريات، إلى حكام أصحاب خبرة وكفاءة؛ مع التأكيد على دعم النادي للحكام السعوديين، كما كان سابقًا.
ورفض ضمك فكرة الهجوم شخصيًا على فيصل البلوي، الحكم الذي أدار مواجهة الأهلي؛ إلا أن النادي يريد ترسيخ العدالة والتكافؤ، بين الجميع.
فريق ضمك الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ويحتل ضمك "المركز السادس عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وذلك برصيد 15 نقطة، من 23 مباراة.
وحقق ضمك فوزين و9 تعادلات؛ مقابل 12 هزيمة في مسابقة دوري روشن السعودي، حتى الآن.
أيضًا.. ودع ضمك مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي، من الدور الأول؛ بعد الخسارة أمام نادي النجمة، بهدف مقابل اثنين.
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 17 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 23 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".