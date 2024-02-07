غياب مارتينيز يهدد انتعاشة مانشستر يونايتد!

تعرض فريق مانشستر يونايتد لضربة موجعة بعد إصابة نجمهم ليساندرو مارتينيز، في مباراة وست هام مما قد يعرقل انتعاشهم الأخير في الدوري الإنجليزي.

وتعرض مارتينيز، لإصابة خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام الأخيرة في الدوري واصطدم لأول مرة مع فلاديمير كوفال، ولكنه قرر مواصلة اللعب، وعاد إلى الملعب بعد فترة قصيرة من العلاج ولكنه بعد دقائق خرج مرة أخرى ولم يقدر على استكمال المباراة.

وقال تين هاج، للمشجعين بعد المباراة: "لا يمكننا إلا أن نصلي"، ورغم أن مارتينيز، لا يسجل أهدافًا أو يتصدر عناوين الأخبار مثل أليخاندرو جارناتشو أو ماركوس راشفورد أو كاسيميرو، لكنه أهم لاعب في مانشستر يونايتد وغيابه سيهدد أحلام الفريق.