ضربة قوية لمانشستر يونايتد! إصابة مدافع النجم قبل ساعات من مباراة إيفرتون
الكشف عن إصابة مارتينيز
غاب ليساندرو مارتينيز عن قائمة تشكيلة مانشستر يونايتد في رحلته إلى إيفرتون، حيث أكدت مصادر من النادي أنه مصاب في ربلة الساق. وتعد هذه الأخبار ضربة قوية للاعب الأرجنتيني، الذي عاد للتو إلى الملاعب في ديسمبر بعد غياب دام ثمانية أشهر بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
المدافع سيغيب لمدة تصل إلى أسبوعين
من المقرر أن يغيب مارتينيز لمدة تصل إلى أسبوعين، مما يعني أنه سيغيب عن مباراة إيفرتون ومباراة الأحد المقبل على أرضه ضد كريستال بالاس. ومن غير المؤكد ما إذا كان سيعود لزيارة نيوكاسل في 4 مارس. حل ليني يورو محل الأرجنتيني في التشكيلة، في نفس اليوم الذي تم فيه الكشف عن حظره من القيادة لمدة ستة أشهر بسبب قيادته بسرعة 70 ميلاً في الساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 30 ميلاً في الساعة في شيشاير.
سيسكو يغيب مجددًا
استبعد كاريك بنجامين سيسكو من التشكيلة للمباراة السادسة على التوالي، على الرغم من أن اللاعب الذي كلف 74 مليون جنيه إسترليني أنقذ نقطة لمانشستر يونايتد في مباراته الأخيرة ضد وست هام. كان استبدال يورو بمارتينيز التغيير الوحيد الذي أجراه كاريك في رحلة الفريق إلى ميرسيسايد، بعد أن اختار نفس التشكيلة الأساسية في مباراتي توتنهام ووست هام.
فان دير سار يشيد بكارريك
فاز كاريك بأربع مباريات وتعادل في واحدة من أصل خمس مباريات منذ أن خلف روبن أموريم. وأشاد زميله السابق إدوين فان دير سار بكاريك لاستعادته قيم مانشستر يونايتد إلى الفريق في شهره الأول في المنصب.
وقال فان دير سار: "مانشستر يونايتد لديه ثقافة. مانشستر سيتي لديه ثقافة؛ لقد تغيروا إلى ثقافة مختلفة تمامًا. أحيانًا يعيش الناس كثيرًا في التاريخ وما حققه النادي في الماضي والطريقة التي اعتادت الفرق أن تلعب بها كرة القدم.
"تبدو المباريات الثلاث الأخيرة التي لعبها مانشستر يونايتد قليلاً مثل فريق يونايتد في الماضي، ومن الجيد أن يرى المشجعون ذلك، والإيمان الذي يحصلون عليه، والدعم الذي يحصل عليه الفريق - بتسجيل هدف في اللحظة الأخيرة!
"طالما أننا نفعل ذلك في المباراة ونصل بالكرة إلى المرمى ونسجل، فهذا شيء يجب أن نؤمن به، وإذا كان بإمكانك أن تؤمن بفريق - وهم لاعبون جيدون - لكنهم يحتاجون إلى نوع معين من الهيكلية للحصول على أفضل ما لديهم."
