ضربة قوية لمانشستر يونايتد! إصابة مدافع النجم قبل ساعات من مباراة إيفرتون

فاز كاريك بأربع مباريات وتعادل في واحدة من أصل خمس مباريات منذ أن خلف روبن أموريم. وأشاد زميله السابق إدوين فان دير سار بكاريك لاستعادته قيم مانشستر يونايتد إلى الفريق في شهره الأول في المنصب.

وقال فان دير سار: "مانشستر يونايتد لديه ثقافة. مانشستر سيتي لديه ثقافة؛ لقد تغيروا إلى ثقافة مختلفة تمامًا. أحيانًا يعيش الناس كثيرًا في التاريخ وما حققه النادي في الماضي والطريقة التي اعتادت الفرق أن تلعب بها كرة القدم.

"تبدو المباريات الثلاث الأخيرة التي لعبها مانشستر يونايتد قليلاً مثل فريق يونايتد في الماضي، ومن الجيد أن يرى المشجعون ذلك، والإيمان الذي يحصلون عليه، والدعم الذي يحصل عليه الفريق - بتسجيل هدف في اللحظة الأخيرة!

"طالما أننا نفعل ذلك في المباراة ونصل بالكرة إلى المرمى ونسجل، فهذا شيء يجب أن نؤمن به، وإذا كان بإمكانك أن تؤمن بفريق - وهم لاعبون جيدون - لكنهم يحتاجون إلى نوع معين من الهيكلية للحصول على أفضل ما لديهم."