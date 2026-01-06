Estadio Akron Guadalajara World cup 2026AI
تامر أبو سيدو

ضحايا "الكول سنتر وأطفال الـGTA" .. أسرار المقابر الجماعية بجانب ملعب كأس العالم في المكسيك!

أخبار صادمة قبل أشهر قليلة من انطلاق مونديال 2026

تنطلق في الـ11 من يونيو القادم نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وتستضيف الأخيرة 13 مباراة من المونديال تتضمن 10 مباريات في مرحلة المجموعات ومباراتين من دور الـ32 ومباراة واحدة من دور الـ16.

وتُقام المباريات في 3 مدن مكسيكية هي مونتيري ومكسيكو سيتي وجوادالاخارا والتي ستستضيف 4 مباريات على ملعب آكرون .. هذا الملعب القابع في عاصمة ولاية خاليسكو هو بطل قصتنا المثيرة اليوم!

  • ملعب آكرون في جوادالاخارا

    استاد آكرون هو الملعب الرئيسي في مدينة جوادالاخارا عاصمة إقليم خاليسكو في المكسيك، وهو الملعب البيتي لفريق تشيفاس جوادالاخارا أحد أبرز أندية كرة القدم المكسيكية.

    افتتح الملعب عام 2010 وقد كان اسمه سابقًا "ملعب أومنيلايف" وتبلغ سعته نحو 46 ألف مشجع، وقد استضاف العديد من الأحداث المهمة مثل كأس العالم تحت 17 عامًا لعام 2011 ودورة الألعاب الأمريكية للعام نفسه، ومن المقرر أن يحتضن 4 مباريات من دور المجموعات في مونديال 2026، وهي:

    مباراة كوريا الجنوبية ضد المتأهل من التشيك والدنمارك ومقدونيا الشمالية وجمهورية أيرلندا يوم الخميس 11 يونيو.

    مباراة المكسيك ضد جمهورية كوريا يوم الخميس 18 يونيو.

    مباراة كولومبيا ضد المتأهل من الكونجو الديمقراطية وجامايكا وكاليدونيا الجديدة يوم الثلاثاء 23 يونيو.

    مباراة أوروجواي ضد إسبانيا يوم الجمعة 26 يونيو.

  • صدمة المقابر الجماعية

    تُعد ولاية خاليسكو في المكسيك أكثر الولايات امتلاكًا لعدد حالات الاختفاء القسري في البلاد، إذ وصل العدد الرسمي لنحو 16 ألف مفقود من إجمالي 130 ألف حالة اختفاء في المكسيك كاملة، ذلك حسب تقرير لقناة الجزيرة القطرية، والتي أكدت أن العدد الفعلي يفوق ذلك الرسمي كثيرًا نظرًا لعدم إبلاغ العائلات عن المفقودين خوفًا من رد فعل العصابات الناشطة في البلاد.

    وتخضع خاليسكو لسيطرة عصابة "الجيل الجديد CJNG" التي يقودها رجل الشرطة السابق روبن أوسيجيرا، أحد أهم المطلوبين لأمريكا والمرصود لقتله 10 ملايين دولار أمريكي، وتضم أكثر من 19 ألف عنصر، وتُتهم تلك العصابة بالمسؤولية عن آلاف حالات الاختفاء في جوادالاخارا وغيرها من مدن الولاية.

    خلال فبراير الماضي وحسب تقارير صحفية من شبكة الجزيرة وصحيفة "إل بايس" الإسبانية، اكتشف مجموعة من عمال البناء نحو 270 كيسًا من الجثث في منطقة "لاس أجوخاس"، وبعدها تم اكتشاف مقابر إضافية في مناطق "أرويو هوندو" و"نيكستيباك" و"لوماس ديل ريفوخيو"، وتقع جميع تلك المناطق في محيط 10 إلى 20 كم من استاد آكرون.

    ووصل عدد أكياس الجثث المكتشفة إلى نحو 450-500 كيسًا، بجانب بقايا جثث وأفران استخدمت لحرق الضحايا، ومازالت مجموعات المتطوعين للبحث عن المفقودين تقوم بأعمال حفر في تلك المناطق وأخرى بحثًا عن المزيد من الجثث، في محاولة لاكتشاف مصير العديد من الضحايا الذين اختفوا فجأة.

    وقد أوضح تقرير لصحيفة "إل بايس" أن عدد المقابر المكتشفة على أراضٍ خاصة محيطة بالملعب لا يقل عن 12! وقد نقلت الصحيفة عن خايمي أجيلار من مجموعة Guerreros Buscadores de Jalisco المختصة بالبحث عن المفقودين قوله "السلطات تعمل على تحسين البنية التحتية للمدينة استعدادًا لكأس العالم، لكن هذا مجرد "تجميل للمدينة" أو تطوير حضري استعدادًا للبطولة، لكن في الجانب الآخر تواصل العائلات بحثها عن أحبائها دون أي دعم رسمي".

    ورغم إثارة الأمر من عديد الوسائل الإعلامية في مختلف أرجاء العالم، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يُصدر أي رد فعل تجاه تلك المفاجأة الصادمة، فيما تتواصل الاستعدادات في المدينة لاستقبال المشجعين القادمين لمتابعة مباريات مونديال 2026، فيما في الجانب الآخر تتواصل كذلك جهود المتطوعين الباحثين عن حل لغز اختفاء أقاربهم وأصدقائهم.

  • ضحايا الكول سنتر

    اكتشاف الجثث والمقابر الجماعية في المناطق حول ملعب آكرون ليس جديدًا ولم يبدأ في 2025، بل حدث مرارًا خلال السنوات الأخيرة، في عام 2023 مثلًا هزت قضية "الكول سنتر" المكسيك بعد اختفاء مجموعة من الموظفين العاملين في مركز اتصالات إحدى الشركات العقارية.

    السلطات الأمنية أعلنت عن اكتشاف 45 كيس جثث في قاع وادٍ يبلغ عمقه 40 مترًا في بلدية زابوبان، إحدى ضواحي جوادالاخارا، وقد أوضحت في بيانات رسمية أنها وجدت مخلفات بشرية تعود للموظفين المختفين في قضية "الكول سنتر" وعددهم 8، مشيرة إلى أن الأدلة الجنائية أثبتت أن هذه الرفات تعود للذين تم الإبلاغ عن اختفائهم، وهم 6 رجال وامرأتان.

    هؤلاء الضحايا، وحسب تقارير من "BBC"، تم استدراجهم للعمل في مركز الاتصالات والذي لم يكن سوى واجهة لوكالة عقارية غير قانونية تهدف إلى الاحتيال وابتزاز السياح الأمريكيين، وأسفر تحقيق للشرطة أن ذلك المركز كان يُدار من قبل عصابة الجيل الجديد في خاليسكو (CJNG) الشهيرة.

    ومما يبدو، أن الضحايا أرادوا الانسحاب من العمل بعد اكتشافهم لحقيقة ما يحدث أو أنهم عرفوا معلومات تهدد أمن العصابة، ولذا تم التخلص منهم!

  • أطفال الـGTA

    قضية أخرى أثارت جدلًا واسعًا عام 2021، حتى أن الرئيس المكسيكي عقد مؤتمرًا صحفيًا خاصًا للحديث عنها وتحذير الآباء مما يحدث! هي قضية استدراج الأطفال للعمل مع العصابات عبر ألعاب الأونلاين وخاصة لعبة "GTA"!

    كشفت السلطات الأمنية آنذاك عن محاولات العصابات الناشطة في البلاد تجنيد الأطفال والمراهقين للعمل معها عبر إغرائهم بالمال والسلاح بعد التواصل معهم عبر ألعاب الأونلاين، وقد اكشفت فيما بعد جثث للعديد من أولئك الضحايا بعدما تم التخلص منهم لأسباب متنوعة.

    الرئيس المكسيكي السابق، أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، كان قد طالب الآباء بعدم السماح لأطفالهم بالانخراط في تلك الألعاب العنيفة وفرض رقابة صارمة على تواصلهم مع الغرباء، كما حذر نائب وزير الأمن، ريكاردو بيرديخا، من مخاطر الألعاب الرقمية وكيف أنها أصبحت وسيلة لتجنيد المراهقين ونشر الثقافة الإجرامية، والتطبيع مع العنف، والتنمر، واستغلال الأطفال ماليًا واجتماعيًا.

    وقد تحدثت بعض التقارير مؤخرًا عن أن المقابر الجماعية المكتشفة حديثًا في جوادالاخارا تضم عددًا من أولئك المراهقين والأطفال الذين وقعوا ضحية استغلال العصابات في المكسيك.

