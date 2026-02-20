Goal.com
علي سمير

فيديو | شراحيلي : رمضان صعب على الأجانب في السعودية ورونالدو قرر الصيام لهذا السبب!

لاعب النصر السابق تحدث عن تجربة المحترفين خلال الشهر الكريم

كشف شايع شراحيلي لاعب النصر السعودي السابق، عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصيام شهر رمضان ليومين فقط، خلال تجربته الحالية في دوري روشن.

شراحيلي تحدث إلى قناة "ثمانية" ودخل في مناقشات عن اللعب في شهر رمضان، متطرقًا إلى ظروف التدريبات وخوض المباريات وموقف اللاعبين الأجانب.

  • ماذا قال شراحيلي؟

    صاحب الـ35 سنة قال في تصريحاته:"الصيام لا يؤثر بشكل كبير على أدائي، التأثير الأكبر يكون على اللاعبين الأجانب، لأنهم يلعبون الساعة العاشرة مساءً، عكس المعتاد في الساعة الثامنة، مما يؤدي إلى صعوبات في النوم".

    وأضاف:"الأجانب هم الأكثر تضررًا، كريستيانو رونالدو سبق أن صام في العام الماضي، قام بتجربة الأمر لمدة يومين مع لاعبي النصر، حتى يستكشف ما سيشعر به".

    وتابع:"نعم الصيام مفيد للجسم ولكنه صعب، أنت تركض لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك تعتاد على الأمر بعد 7 أيام".

  • علاقة شراحيلي بالنصر

    من المعروف أن شايع شراحيلي لم يسبق له اللعب مع رونالدو في النصر، حيث يعتبر من شباب النادي ووصل إلى الفريق الأول في 2009، قبل الرحيل إلى القادسية في 2018، بعد فترة طويلة قضاها مع العالمي.

    وبعد تجربته بصفوف القادسية، انتقل صاحب الـ35 سنة للفيصلي، ولم ينضم إلى أي فريق آخر منذ عام 2022.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 112 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 128 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 118 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

    نتائج النصر هذا الموسم

     فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "المركز الثاني" في جدول الترتيب، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".

    أيضًا.. تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2"، كمتصدر لمجموعته بـ"العلامة الكاملة"؛ كما فاز على أركاداج التركماني، ذهابًا وإيابًا، بنتيجة (1-0) في كلتا المباراتين.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي. 

