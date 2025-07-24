صندوق الاستثمارات السعودي يرفض بيع أليكساندر إيزاك إلى الهلال .. بسبب هذا الرجل تحديدًا!

أسرار خطيرة في صفقة إيزاك "المحتملة"..

خلال الأيام القليلة الماضية.. عاش عشاق الساحرة المستديرة على وقع الأخبار التي تتحدث عن اهتمام نادي الهلال؛ بالتعاقد مع النجم أليكساندر إيزاك، مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

جمهور الهلال تحمس بإمكانية إتمام صفقة إيزاك، خاصة أن صندوق الاستثمارات السعودي - مالك نيوكاسل -؛ هو نفس الجهة المستحوذة على 75% من أسهم الهلال، بعد الخصخصة.

واعتقد جمهور الزعيم أن هذا الأمر - سالف الذكر -، قد يلعب في صالح فريقهم ضد ليفربول؛ الذي يجهز عرضًا تاريخيًا، للتعاقد مع المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 سنة.