ردًا على "صمت" القائد .. أسرار جديدة وراء عدم إعلان الهلال عن تجديد عقد سالم الدوسري!

بعدما أثار الجدل مجددًا حول عقده مع الهلال..

"سالم الدوسري أنهى اتفاقه مع إدارة الهلال" .. ذلك هو الحديث الذي اعتدنا سماعه على مدار الأشهر الماضية، والذي يؤكد توصل قائد الزعيم، لاتفاق حول تجديد عقده لمدة موسمين مُقبلين، ولكن تبقى خطوة الإعلان النهائي.

وأظهر الدوسري، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، تألقًا لافتًا في أولى مباريات الهلال تحت قيادة المدرب الجديد محمد الشلهوب، حيث أحرز "هاتريك" في شباك الرائد، ليقود الأزرق للفوز بنتيجة (5-3) في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي.

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