صلاح ومبابي وعودة السعودية .. انتهى يناير وحان وقت فترة الانتقالات الصيفية الأهم

لماذا ينتظر الجميع انتقالات الصيف 2024؟

انتهت فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير 2024 بشكل هادئ وبدون مفاجآت ومن المتوقع أن يكون هذا الصيف مشتعلًا بين الأندية الكبرى وسيتم إنفاق مبالغ باهظة مرة أخرى.

وكانت انتقالات يناير 2023 جنونية حيث أنفقت فرق الدوري الإنجليزي 780 مليون جنيه إسترليني واستحوذ تشيلسي على أكثر من نصف هذا المبلغ، وأعقب ذلك إنفاق 2.4 مليار جنيه إسترليني في الصيف الماضي، وهو رقم قياسي جديد للدوري الإنجليزي، وبسبب هذا الانفاق الضخم تم توقيع عقوبة على إيفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وينتظر نوتنجهام فورست أيضًا عقوبة لتجاوز خسائره 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات ويواجه مانشستر سيتي، 115 تهمة تتعلق باللعب المالي النظيف وقد يتم فرض عقوبات صارمة عليهم إذا ثبت إدانتهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبسبب هذه العقوبات كانت الأندية أكثر حذرًا في التعامل مع انتقالات يناير 2024 واتجهت معظم الفرق الكبرى في الدوريات المختلفة لمحاولة العثور على المواهب الشابة بأسعار منخفضة لكن هذا مجرد الهدوء الذي يسبق العاصفة.

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي أبرز الصفقات التي ينتظرها الجميع هذا الصيف على النحو التالي:-