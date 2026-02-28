Goal.com
ليفربول ضد وست هام | انتقد جاكبو وإيكيتكي من أجله فتجاهلوه .. محمد صلاح يبريء سلوت

انتصار كبير لأصحاب الأرض ليفربول بنتيجة 5-2 على وست هام

"كودي وخاكبو لم يسجلا أيضًا كثيرًا مؤخرًا"، كان ذلك مقطتف من تصريحات مدرب ليفربول أرني سلوت للدفاع عن صيام محمد صلاح عن التهديف في الآونة الأخيرة بمؤتمر لقاء وست هام.

لغة الأرقام لا تكذب، منذ عودة صلاح من أمم إفريقيا ولم يسجل في البريميرليج، فقط صنع 3 أهداف، وإن كان سجل في كأس الاتحاد ودوري الأبطال ضد برايتون وقاراباخ ولكن كما ذكر سلوت، "الملك المصري" رفع سقف التوقعات بخصوصه في السنوات الأخيرة، ولكن صيامه إضافة إلى صيام خاكبو (لم يسجل في آخر 7 مباريات) وإيكيتيكي (لم يسجل في آخر 4 مباريات) صعب الأمور على الريدز (7 أهداف في 5 مباريات في الدوري).

اليوم ضد وست هام الذي يصارع الهبوط وأحد أضعف خطوط الدفاع بالمسابقة، كيف كان وضع هجوم ليفربول وصلاح ورفاقه؟ لنر سويًا ..

  • شوط أول غاب فيه صلاح

    بطل الشوط الأول كان هوجو إيكيتيكي، الفرنسي كسر صيامه في مباراته الخامسة وسجل الهدف الأول وصنع الثالث، ليتصدر جدول هدافي ليفربول ب17 هدفًا في كل المسابقات، والأهم أنه كان في كل مكان، يساهم يمينًا مع خاكبو، وينضم للاعبي الوسط في المرتدات لبناء الهجمة مستغلًا سرعته، وعنصر هام بطوله الفارع في تكنيك الكرات الثابتة للريدز.

    وماذا عن صلاح؟ النجم المصري كان الحاضر الغائب، مشاركة جوي جوميز في الظهير الأيمن منحته الحرية التامة في الرواق الأيمن ولكن دون تأثير، والدليل ميل هجمات ليفربول لليسار، والكرات القليلة التي وصلت للمصري لم تسفر عن هجمات خطير.

    اللافت كان خروج صلاح من منظومة لعب ليفربول، تشعر وكأن لاعبي ليفربول "يتخطوه" ويبحثون عن حلول أخرى، وظهر الأمر في كرة لأليكسيس ماك أليستر فضل فيها التسديد رغم وجود صلاح بجانبه في مكان أفضل، وأكثر من كرة كان صلاح في أماكن طيبة ولكن فضل الزملاء حلول أخرى.

  • الغياب مستمر بالشوط الثاني

    "تتوقع منه أن يسجل تلك الكرات" .. هكذا لخص معلقو "بي إن سبورتس" باللغة الإنجليزية على أبرز كرات صلاح في اللقاء بالدقيقة 67، تسديدة بالفعل كان في الماضي يسجل منها صلاح، ولكن لم يفعل، ليواصل صيامه في الشوط الثاني، والمباراة ككل.

    صحيح الشوط الثاني شهد تراجعًا عامًا لليفربول أمام تحسن وست هام المتصاعد وتسجيله مبكرًا، ولكن في خط الهجوم استمر إيكيتيكي بكونه مصدر الخطر ومن يبحث عنه رفاقه، في ظل استمرار ابتعاد صلاح عن مستواه، وما يضع مستوى صلاح تحت الضوء أكثر هو كسر خاكبو هو الآخر سلسلة الغياب عن الأهداف، وبتمريرة من إيكيتيكي مجددًا.

    وحتى لغة الحظ بدت وأنها تعاند صلاح، جيريمي فريمبونج يدخل ومباشرة يتسبب في هدف لفريقه من نفس مركز صلاح تقريبًا، هدف قد يحسب له ويعطي تمريرة حاسمة لخاكبو، بينما صلاح الذي انتظر تلك التمريرة طوال اللقاء لم يحصل عليها حتى بعد حسم ليفربول للنتيجة.

  • صلاح يبرىء ساحة سلوت

    في المباريات الأخيرة، عاد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، وظن الكثيرون أن أزمة ما قبل أمم إفريقيا بينه وبين مدربه أرني سلوت قد انتهت، بل وبدأ يخرج حديث عن إمكانية استمرار النجم المصري في ليفربول الموسم المقبل، وليس الرحيل إلى السعودية أم أمريكا كما يشاع.

    مباراة الليلة ضد وست هام رسخت فكرة أن أيام صلاح في ليفربول أصبحت معدودة، هذا ليس نفس اللاعب المنقذ الذي يعتمد عليه ليفربول ويعد نجمه الأول، الفريق يمكن أن يعيش دون أهدافه، وأسلوب لعبه لا يعتمد عليه، وأصبح هناك نجوم جدد من أمثال إيكيتيكي ودومينيك سوبوسلاي، مع عدم نسيان المصابين فلوريان فيرتس وأليكساندر إيساك.

    جمهور ليفربول لم يرحم صلاح، على "إكس" سخروا من مشاركة الجميع في حفل الأهداف عدا هو، وتعجبوا، ولهم كامل الحق، في اختيار سلوت إخراج إيكيتيكي وإبقاء صلاح في الملعب، وإن كان الهولندي ربما فكر في منح نجمه الفرصة لوضع بصمته كما فعل بقية الرفاق في خط الهجوم.

    مباراة واحدة بالتأكيد لن تكتب نهاية صلاح في ليفربول، ولكن تعطي مؤشرات أن حتى لو تحسنت العلاقة بين سلوت ولاعب روما وفيورنتينا السابق، فإن مستقبله لقاء بعد الآخر يبتعد أكثر عن "أنفيلد".

