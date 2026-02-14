Goal.com
مباشر
Salah HIC 2-1 (Goal only)Goal AR
علي رفعت

أولى خطوات العودة للطريق الصحيح.. صلاح يعيد كتابة مصيره في ليفربول!

فوز مقنع لليفربول ضد برايتون!

حقق نادي ليفربول انتصارًا عريضًا على نظيره برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ليحسم الفريق تأهله إلى الدور القادم من المسابقة العريقة.

وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً للنجم المصري محمد صلاح الذي استعاد بريقه المعهود وقدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم حيث ساهم بشكل مباشر في هدفين من الثلاثة التي سجلها فريقه ليقود ليفربول لتحقيق فوز مريح أمام جماهيره التي احتفلت بعودة الملك المصري إلى ممارسة هوايته المفضلة في هز الشباك وصناعة الأهداف في ليلة شهدت سيطرة كاملة لأصحاب الأرض على مجريات اللعب.

  • أرقام تعكس الهيمنة الفنية

    تعكس الإحصائيات حجم الدور الكبير الذي لعبه محمد صلاح في هذه المباراة حيث سجل هدفاً واحداً وصنع هدفاً آخر لزملائه ليؤكد فاعليته الهجومية المطلقة.

    وخلال الدقائق التي شارك فيها استطاع صلاح لمس الكرة في 53 مناسبة ونجح في إرسال 27 تمريرة صحيحة من أصل 32 تمريرة بنسبة دقة بلغت 84 بالمئة مما يظهر دقة تمريراته في المناطق الهجومية الصعبة.

    ولم يكتف صلاح بالتسجيل والصناعة بل قام بإرسال 4 تمريرات مفتاحية وضعت زملائه في مواجهة مباشرة مع المرمى ونجح في إتمام 3 مراوغات ناجحة من أصل 4 محاولات قام بها لاختراق حصون برايتون الدفاعية. 

    • إعلان

  • إنهاء العقدة المحلية والعودة للتهديف

    تمثل هذه المباراة نقطة تحول هامة في موسم محمد صلاح مع ليفربول خاصة وأنه نجح في كسر سلسلة طويلة من عدم التسجيل على المستوى المحلي كانت قد بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي عندما سجل آخر أهدافه في شباك أستون فيلا. 

    ففي الدقيقة 56 من عمر اللقاء استلم صلاح الكرة بذكاء في هجمة جماعية منظمة ومررها بدقة متناهية لزميله دومينيك سوبوسلاي الذي أودعها الشباك معلناً عن الهدف الثاني لليفربول ليمنح صلاح فريقه الأمان في وقت كان يبحث فيه برايتون عن العودة. 

    ولم يمض الكثير من الوقت حتى جاءت اللحظة التي انتظرها الجميع في الدقيقة 68 عندما انطلق صلاح داخل منطقة الجزاء وتعرض للإعاقة ليحصل على ركلة جزاء مستحقة وقف لتنفيذها بنفسه وسددها بقوة وثقة في المرمى مسجلاً الهدف الثالث ومنهياً فترة جفاف تهديفي استمرت طويلاً.

    هذا الهدف لم يكن مجرد إضافة رقمية بل كان رسالة طمأنة للجماهير بأن هدافهم الأول عاد ليستعيد مكانته الطبيعية بعد أن افتتح كورتيس جونز شريط الأهداف في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

  • رسالة إلى المتربصين ومستقبل مجهول

    يأتي هذا الأداء الرفيع في توقيت حساس للغاية حيث كثرت الأقاويل في الآونة الأخيرة حول إمكانية رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول مع تزايد العروض المغرية من نادي الاتحاد السعودي والحديث عن تراجع مستواه البدني والتهديفي. 

    إلا أن ما قدمه صلاح أمام برايتون أثبت للجميع أنه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه في الملاعب الأوروبية وأن قدرته على صناعة الفارق لم تتأثر بالضغوط الخارجية.

    فقد أظهر صلاح روحًا قتالية عالية في المواجهات الثنائية حيث فاز في 6 صراعات أرضية من أصل 9 مواجهات خاضها ضد مدافعي برايتون كما نجح في استعادة الكرة لصالح فريقه في 4 لقطات دفاعية هامة. 

    هذا الالتزام الدفاعي والهجومي يعيد طرح التساؤلات حول جدوى التفريط في لاعب بقيمة صلاح في الوقت الحالي حيث أثبتت المباراة أن وجوده في الملعب يمنح ليفربول ثقلًا فنيًا لا يمكن تعويضه بسهولة وأن رحيله قد يترك فراغًا كبيرًا في منظومة الفريق الهجومية التي بدت اليوم أكثر تناغمًا وفاعلية بفضل لمساته الحاسمة.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    بيت القصيد

    تتلخص أحداث ليلة أنفيلد في أن محمد صلاح قرر استعادة زمام الأمور في ليفربول عبر بوابة برايتون حيث سجل هدفًا وصنع آخر وحصل على ركلة جزاء ليقود فريقه لتأهل مستحق بنتيجة 3-0 في مباراة كانت شاهدة على عودة لمسته الفنية المفقودة منذ نوفمبر الماضي.

    الأرقام التي حققها صلاح اليوم ليست مجرد إحصائيات بل هي برهان عملي على أنه لا يزال المحرك الرئيسي لليفربول واللاعب الذي يستطيع تغيير مسار المباريات الكبرى في لحظات قليلة مما يجعل الحديث عن رحيله في الوقت الراهن مخاطرة فنية كبرى للنادي الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
برايتون crest
برايتون
برايتون
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0